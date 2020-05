von sk

Mit einem Gürtel soll am Donnerstag, 7. Mai gegen 14 Uhr ein 25 Jahre alter Mann von einem Kontrahenten am Bahnhof geschlagen und bis zur Güterstraße verfolgt worden sein. Erst als die Polizei verständigt wurde, ließ er von den 25-jährigen ab. Hintergrund der Auseinandersetzung dürfte im privaten Bereich liegen. Die Ermittlungen zum Tatverdächtigen dauern an. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761/9340, sucht Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet hatten.