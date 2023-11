Grund zum Feiern gab es vor kurzem bei der Schuhwelt Klever am Standort Bad Säckingen: Für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Andrea Barensteiner, für 20 Jahre Karin Plewnia und Cordula Zimmermann geehrt.

Außerdem wurden an anderen Standorten Andrea Trefzer (25 Jahre) und Melanie Seger (20 Jahre) von der Belegschaft und der Geschäftsführung geehrt und gefeiert. Besonders hervorzuheben ist das 40-jährige Jubiläum von Andrea Barensteiner. Sie begann ihre Laufbahn im Schuhhaus Eiche mit der Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel bei den Eltern des heutigen Geschäftsführers Stefan Klever. Nach ihrer Ausbildung im Schuhhaus Eiche war Frau Barensteiner zunächst im Stammhaus tätig und wechselte dann 1988 in die erste Filiale der Schuhwelt Klever in die Hebelstraße in Schopfheim.

Anerkennung durch Urkunde

Seit dem Jahr 2001 leitet sie erfolgreich die Filiale Klever-Fashion in Bad Säckingen. Das außergewöhnliche Jubiläum von Andrea Barensteiner fand auch Anerkennung durch eine Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg, persönlich unterzeichnet vom Ministerpräsidenten Wilfried Kretschmann.

Mit einem gemeinsamen Abendessen im Gasthaus „Adler“ bedankte sich das Unternehmen bei der langjährigen Mitarbeiterin. „Sie haben einen großen Teil zum Erfolg unseres Unternehmens mitgetragen“, hob der Geschäftsführer Stefan Klever hervor. „Wir sind uns sehr bewusst, dass die positive Entwicklung unserer Geschäfte in erster Linie dem Engagement, der Erfahrung und Kompetenz seiner Mitarbeiter zu verdanken ist.“

Die Schuhwelt Klever betreibt aktuell mit 65 Mitarbeitern zehn Geschäfte an den Standorten Bad Säckingen, Konstanz, Lörrach, Schopfheim und Singen sowie einen Online-Shop.