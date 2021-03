von Hans-Walter Mark

In das Heuzelt, das sich unterhalb des Wasserreservoirs am nördlichen Dorfrand von Harpolingen befindet, haben sich Unbekannte Zugang verschafft. Zigarettenstummel auf den Heuballen und Kronkorken im Gras legen den Verdacht nahe, dass in dem Zelt geraucht und Alkohol getrunken wurde. Ortsvorsteher Torsten Weimer verurteilt diese Tat. Vor allem ist er besorgt, weil Heu sich leicht entzündet und große Brandgefahr besteht.

Hausfriedensbruch

Weimer weist darauf hin, dass bei einem Brand neben dem materiellen Schaden auch mögliche Verletzte unter Alkoholeinfluss nicht auszuschließen sind. Nicht hinnehmbar findet der Ortsvorsteher die vor dem Silo gefundenen Scherben und Bierflaschen. Er bittet darum, die Fläche vor dem Zelt und vor dem Silo nicht als Ort für Zusammenkünfte zu benutzen, da es sich um Privatgelände handelt. Die Polizei bewertet das unbefugte Betreten des Heuzeltes als Hausfriedensbruch. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen entgegen.