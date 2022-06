von Susanne Eschbach

Der 76. Zyklus der Säckinger Kammermusikabende wird glitzern und funkeln. Zumindest was die Klangfarben betrifft. „Jedes Konzert hat etwas Besonderes“, verspricht Kulturreferentin Christine Stanzel. Ab Sonntag, 16. Oktober, sind wieder fünf Konzerte im Rahmen der Musikreihe geplant und es ist auch wieder etwas für die Kinder mit dabei. Die Säckinger Kammermusikabende finden jeweils im Kursaal statt und beginnen um 19.30 Uhr.

Den Anfang der Reihe am 16. Oktober, macht das Notos Klavierquartett mit bekannten Werken der zeitgenössischen Musik aus dem 20. Jahrhundert. Es folgt am Sonntag, 20. November, der Pianist Pietro De Maria. Sein Repertoire reicht von Bach bis Ligeti. In Bad Säckingen zu hören sein werden Werke von Muzio Clementi, Ludwig van Beethoven und Franz Liszt.

Am Sonntag, 4. Dezember, ist wieder etwas für die Kinder im Programm. „Es passt zu Weihnachten“, sagte die Kulturreferentin. Juri Tetzlaff steht in diesem Jahr mit dem Rastrelli Cello-Quartett und verschiedenen Figuren der Grimmschen Märchenwelt auf der Kursaalbühne. „Schneewittchen und das gestiefelte Rotkäppchen“ ist ein musikalisches Märchen für Kinder ab fünf Jahren, an dem aber auch die Erwachsenen ihre Freude haben werden. Bereits seit 2014 ist der Kika-Moderator mit auf dem Säckinger Kammermusik-Boot. Wobei sein Programm nicht ausschließlich für Kinder sein soll. „Er ist der Vermittler für das junge Publikum“, so Christine Stanzel. Tetzlaff soll den Kindern die klassische Musik zugänglich machen und sie dafür begeistern. Das Programm für das junge Publikum beginnt bereits um 18 Uhr. Ab 19 Uhr führt das Rastrelli Cello-Quartett Werke von Sergej Prokofjew, Peter Tschaikowsky, Béla Bartok und Sulhan Tsintsadze auf.

Im März 2023 geht es dann weiter mit dem Säckinger Kammermusikabend. Gabor Boldczki und das Hungarian Chamber Orchestra geben sich am Sonntag, 5. März, die Ehre. „Die Musik ist sehr barock und ein bisschen Haydn“, beschreibt es Christine Stanzel. Das „Trio Messina“ beschließt den 76. Zyklus der Kammermusikreihe mit Klassik von Beethoven und Mozart.

Karten: Die Einzeltickets und Abos für die Säckinger Kammermusikabende sind ab sofort im Tourismus- und Kulturamt, unter Telefon 07761/568 30 sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.