von Susanne Eschbach

Es gibt nur wenige Autismus-Ambulanzen in Deutschland. Die größte ist in Freiburg, in Kleinstädten sucht man sie fast vergebens. Seit Oktober ist eine Autismus-Ambulanz für Erwachsene im Sigma-Zentrum in Bad Säckingen untergebracht. Geleitet wird sie von Privatdozent Dr. Dr. Matthias Fischer. Weiter ist er leitender Oberarzt Abteilung 2 für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.

Autisten haben oft sehr hohen Intelligenzquotienten

Der Film „Rain Man“ mit Dustin Hoffman hat eine Form des Autismus, das Asperger-Syndrom, bekannt gemacht. „Dabei handelt es sich um einen hochfunktionalen Autismus“, erklärt Matthias Fischer. Diese Menschen verfügen oft über einen sehr hohen Intelligenzquotienten und fallen auf, weil sie in einem bestimmten Gebiet über ein herausragendes Wissen verfügen. „Das liegt daran, dass sich diese Menschen für ein Gebiet besonders interessieren und sich alles darüber aneignen“, erklärt der Facharzt.

Patienten sind oft Einzelgänger

Doch das ist eine gute Seite des Autismus. Menschen mit Autismus sind sehr oft Einzelgänger, die sich ausschließlich mit sich selbst beschäftigen. „Die Gefühle anderer Menschen können nicht nachvollzogen werden“, so Fischer. Der Fachausdruck lautet „Wrong-Planet-Syndrom“. „Die Betroffenen fühlen sich oft wie Aliens, die das Tun anderer Menschen nicht nachvollziehen können“, sagt er. Bereits in der Schule waren sie oft Einzelgänger. „Diese Menschen sind zum Beispiel auch sehr strukturiert in ihrem Tagesablauf“, so der Oberarzt. Dinge müssen immer am gleichen Platz liegen oder die Abläufe immer zur gleichen Zeit stattfinden. „Sie müssen alles genau planen und können nicht spontan sein.“

Immer mehr Autismus-Diagnosen

Die Zahl der Autismus-Diagnosen hat in den vergangenen Jahren zugenommen. „Es war eine gewisse Zeit eine Modediagnose“, bestätigt der Facharzt. Die vermehrte Diagnose wird der gestiegenen Aufmerksamkeit und Bekanntheit zugeschrieben. In der Regel kommen die Patienten in die Autismus-Ambulanz weil sie spüren, dass sie anders sind. „Aber auch Lebenspartnern fallen gewisse Dinge auf“, so Matthias Fischer.

Um eine Autismus-Ambulanz aufzusuchen, benötigt es eine Überweisung durch einen Facharzt, in der Regel Psychiater oder Psychotherapeuten. Nicht immer deuten gewisse Anzeichen zwingend auf Autismus. „Solche Verhaltensweisen haben auch Ähnlichkeiten mit anderen psychischen Erkrankungen“, so Fischer.

Aktuell stellt die Bad Säckinger Autismus-Ambulanz nur Diagnosen. Lediglich die stationären Patienten in der Klinik erhalten auch eine Therapie. Ansonsten arbeitet die Autismus-Ambulanz eng mit dem Autismus-Therapiezentrum in Bad Säckingen zusammen.

Was ist Autismus? Autisten haben eine andere Wahrnehmungsverarbeitung sowie andere Denk- und Lernstile als andere Menschen. Sie haben Schwierigkeiten in der sozialen Kommunikation. Sie haben intensive und oft spezielle Interessen und ein großes Bedürfnis nach Beständigkeit. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Sigma-Zentrums ( www.sigma-zentrum.de ).

Die Diagnostik erfolgt in vier vereinbarten Terminen. Zuerst führt der Facharzt ein ausführliches Anamnese-Gespräch mit dem Patienten, dem folgt ein ADOS-Test. Dabei handelt es sich um eine Diagnostische Beobachtungsskala für autistische Störungen. Auch die Eltern des Patienten werden in das Gespräch einbezogen. „Zur Beurteilung der frühen Lebensjahre“, erklärt Fischer. Beim vierten Termin findet ein Abschlussgespräch mit der Empfehlung zum weiteren Vorgehen statt. Auch Therapiemöglichkeiten werden besprochen.

Diagnose oft eine Erleichterung

Für die Betroffenen stellt eine Diagnose oft eine Erleichterung dar. „Die Betroffenen können rückblickend ihr „Anderssein“ einordnen und im privaten Umfeld oder am Arbeitsplatz durch Bekanntgabe der Diagnose für mehr Verständnis sorgen“, erklärt der Experte.

Die Patienten kommen aus ganz Deutschland zur Behandlung nach Bad Säckingen. In der Regel kann es in anderen Ambulanzen zu Wartezeiten von bis zu zwei Jahren dauern, bis der Patient einen Termin erhält. „Aber unsere Ambulanz ist noch nicht so bekannt, deshalb geht das schneller bei uns“, bestätigt Fischer.

Bevor Fischer im März 2022 nach Bad Säckingen kam und die Stelle als leitender Oberarzt übernahm, war er Mitglied des Lenkungsgremiums des Rostocker Zentrums für seltene Erkrankungen. „Nach Bad Säckingen bin ich gekommen, weil das Sigma-Zentrum eine gute Klinik ist“, sagt er. Von Anfang an war es sein Ziel, eine Autismus-Ambulanz im Fachzentrum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin einzurichten.