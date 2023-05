Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Am Brugge-Cup in Stein/Schweiz lieferten sich am Samstag rund 700 Pontoniere aus der ganzen Schweiz packende Wettkämpfe. Die historische Holzbrücke von Bad Säckingen diente als Tribüne für die Zuschauer.