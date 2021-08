Mit der täglichen Zählung der Fahrradfahrer am Murger Weg zwischen Obersäckingen und dem Rheinkraftwerk möchte die Ortsgruppe Bad Säckingen des BUND ein Zeichen setzen. Sie will noch mehr Bürger dazu bewegen, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen und damit die parallel zum Murger Weg verlaufende Bundesstraße B 34 zu entlasten, die in Stoßzeiten oft dicht an dicht mit Autos und anderen Fahrzeugen voll befahren ist.

Bei der Präsentation der Fahrradzähltafel am Murger Weg (von links): Wioletta Koch, Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe Bad Säckingen, mit ihren Kindern Helena und Benjamin, Franz Stortz vom BUND, Bürgermeister Alexander Guhl, Bernhard Koch vom BUND (mit Tafel), Fahrradbeauftragter Oliver Weinreich, Harald Haueisen vom BUND und Umweltbeauftragter Ralf Däubler. | Bild: Reinhard Herbrig

Am Mittwochvormittag wurde die Tafel zur Zählung der Fahrradfahrer bei einem Vor-Ort-Termin mit der Presse und Vertretern der Stadt Bad Säckingen installiert. Dabei erklärte die Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe Bad Säckingen, Wioletta Koch, dass jetzt schon an die 1000 Fahrradfahrer die neue Zählstelle passieren, die täglich von Laufenburg, Murg und Obersäckingen nach Bad Säckingen oder in die Gegenrichtung zur Arbeit, zum Einkaufen zum Besuch bei Verwandten und Freunden oder einfach zum Spaß über den Murger Weg fahren.

Die Idee

Nach dem Motto „Lieber die Guten loben, statt die Schlechten zu tadeln“ entstand aus der ursprünglichen Idee für den Vereinswettbewerb zur Nachhaltigkeit von Sparkasse und SÜDKURIER Medienhaus 2020 die Idee, den Radfahrern und Fußgängern am Murger Weg durch ihren Verzicht auf das Auto für ihren Beitrag zum Umweltschutz zu danken.

Die Finanzierung

Mit der Firma DataCollect hat der BUND Bad Säckingen die Firma gewonnen, die für die Messtafeln bekannt ist, die die Autofahrer durch einen Smiley darauf aufmerksam machen, ob sie zu schnell fahren. Die sonst recht teure Tafel konnte sie als Pilotprojekt günstig anbieten. Die Tafel wurde durch die Stadtwerke Bad Säckingen installiert. Als Hauptsponsor wurde Reiner Hegar gewonnen. Außerdem hat sich die Stadt Bad Säckingen bereit erklärt, das Projekt über das eigene Umweltbudget zu unterstützen. Der erste Standort der Tafel ist am Murger Weg. Da die Tafel aber recht einfach installiert werden kann, ist auch angedacht, sie an verschiedenen Standorten in Bad Säckingen einzusetzen, zum Beispiel an den Schulen.

Sowohl Bürgermeister Alexander Guhl, der Umweltbeauftragte der Stadt Bad Säckingen, Ralf Däubler, als auch der Fahrradbeauftragte der Stadt, Oliver Weinreich, sind von der Idee, eine solche Info-Tafel aufzustellen, begeistert. Der Murger Weg ist Teil des Euroradwegs zwischen Andermatt und Rotterdam, der 1233 Kilometer lang ist. Er werde somit aufgewertet. Wie Oliver Weinreich herausgefunden hat, zählt die Strecke im Landkreis Waldshut zu den schönsten des gesamten Euroradweges. „Ich finde das Aufstellen der Tafel zur Fahrradzählung hier im Murger Weg eine Superidee, weil durch solch niederschwellige Anreize die B 34 entlastet wird“, erklärte Alexander Guhl.

So funktioniert die Tafel

Die Tafel zählt die täglich vorbeigefahrenen Radfahrer, die schneller als fünf Kilometer pro Stunde fahren. Um Mitternacht wird der Zähler wieder zurück gestellt. Über eine Schnittstelle können beispielsweise statistische Daten wie die Gesamtzahl der gefahrenen Radfahrer pro Jahr oder der Tag, an dem die meisten Radfahrer die Tafel passiert haben, ausgelesen werden.