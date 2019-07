von SK

Die Jungen und Mädchen der Josef-Anton-Sickinger-Grundschule in Rippolingen und vom Scheffel-Gymnasium Bad Säckingen sind Botschafter für Klimagerechtigkeit. Als Felix Finkbeiner, Gründer der Stiftung Plant-for-the-Planet im vergangenen Jahr Südbaden besuchte, da nahm die Schule an der Akademie in Murg teil.

Jüngst informierten fünf Jungen und Mädchen mit ihrer Lehrerin Sabine Schneider-Bertucco in Rheinfelden beim EFI-Forschertag von Energiedienst. EFI ist die Abkürzung für das Schulprogramm „Energie für Ideen“ von Energiedienst. Rund 90 Schüler aus den diesjährigen Projekten stellten im Bürohaus Rheinfelden aus. Zu den Forschern zählten auch Jugendliche der Rudolf-Graber-Schule Bad Säckingen, die mit ihrem Streuobstwiesenprojekt teilnahmen.

Die Rudolf-Graber-Schule ist seit mehreren Jahren Teilnehmer am EFI-Programm. In diesem Jahr mit dabei waren Julia Hasenkamp, Sophie Döbele, Alessandro Lanciano, Alessandro Zerilli und die Lehrerinnen Ines Bölle und Angela Lütte. Aus Rippolingen informierten am Plant-for-the-Planet-Stand Lena Butz, Janis Wetzel, Melina Schwarz, Luca Bertucco und Miriam Warga.