von Gerd Leutenecker

Oben auf dem Dinkelberg, im Gewann Flienkener Wald, verändert sich die Natur. Deutlich sind die Neupflanzungen bereits heute sichtbar. Jetzt haben Schüler der siebten Klasse der Gemeinschaftsschule weitere 300 Douglasien gepflanzt.

Siebtklässler der Wehrer Gemeinschaftsschule pflanzen junge Douglasien. | Bild: Gerd Leutenecker

Im Rahmen der schulischen Bildung ist das Thema Nachhaltigkeit im Fächerkanon Biologie-Natur-Technik (BNT) fest verankert. Der Dienstagmorgen stand für die Schüler ganz im Zeichen von körperlicher Arbeit – mit anschließendem gemeinsamen Grillen an der Flienkener Hütte.

Schüler als Klimabotschafter

Drei Schüler der Klasse hatten sich im vergangenen Jahr zu Klimabotschaftern ausbilden lassen. Die weltweite Initiative „Plant for the Planet“ zieht auch am Hochrhein ihre Anhängerschaft in ihren Bann. Bäume pflanzen für ein verbessertes Weltklima soll im Kindesalter beigebracht werden. Das kommt Klassenlehrer Jürgen Haxel und Stadtförster Georg Freidel stark entgegen. „Mal Wald und Natur kennenlernen und der Entfremdung von der Natur entgegenzuwirken“ wird im schulischen Alltag gepflegt, zeigt sich Haxel überzeugt.

Spontane Pflanzaktion

Aber im Sommer ist nicht unbedingt Pflanzzeit für die zarten Setzlinge. Eher durch einen Zufall habe sich recht spontan ergeben, „dass wir 300 Douglasien, die an anderer Stelle nicht gepflanzt werden konnten, jetzt in den Flienkener Bestand einbringen“, so der Stadtförster. Die Kontakte zwischen Schule und Förster funktionieren seit Jahren bestens. Nicht zum ersten Mal arbeitet das Schulzentrum auf der Zelg mit den Vertretern des städtischen Forstes zusammen. Früher als Waldwoche konzipiert stehen heute die Projekte ganz im Zeichen der Bildung von nachhaltiger Entwicklung.

Steve, Till und Tom sind als Klimabotschafter von Plant for the Planet mit Spaß und einer zügigen Arbeitsweise rund um die SPD-Hütte bei der Sache. Sachkundig sitzen die Hackenschläge in den Boden, die Douglasiensetzlinge gleich noch reingelegt und abschließend bestens angedrückt – „da gedeiht was für unsere Zukunft“ kommentiert eine danebenstehende Klassenkameradin.

Rund 15 Schüler nehmen an der Pflanzaktion teil – die meisten Jugendliche waren emsig bei der Sache und das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt sie. Gleich hinter der Weißtannenschonung, in Sichtweite der Hütte, soll ein zeitgerechter Mischwald entstehen. Das ist einem Großteil der Schüler bewusst. Auch später mal mit etwas Stolz sagen zu können, „das habe ich getan“, das ist die generationengerechte Wahrnehmung der siebten Klasse der Gemeinschaftsschule.