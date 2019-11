Die Show

Die Stadt Bad Säckingen und das Amt für Tourismus und Kultur präsentieren am Samstag, 25. April 2020, 19 Uhr, und am Sonntag, 26. April 2020, 16 Uhr, die letzte Multimedia-Reportage „Bad Säckinger Stadtgeschichten“ von Rainer Jörger im Bad Säckinger Kursaal. Die rund zweistündige Show (zwei Blöcke à jeweils circa eine Stunde, plus Pause), wird von der Sparkassen-Kulturstiftung Bad Säckingen und dem SÜDKURIER Medienhaus unterstützt. Bei der Show werden kurze Filmporträts von Menschen gezeigt, die das gesellschaftliche Leben von Bad Säckingen prägen. Im Anschluss treten die Protagonisten aus Bad Säckingen, Personen oder Vereine, live auf der Bühne auf.