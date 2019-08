Guido Wolf, der baden-württembergische Minister für Justiz, Europa und Tourismus besucht am Freitag, 6. September, die Trompeterstadt. Für Bad Säckingen ist das ein erfreulicher Besuch, denn der Minister bringt Geld mit. Im Rahmen des Besuches wird Guido Wolf einen Förderbescheid an Bürgermeister Alexander Guhl übergeben. Insgesamt kommt die Stadt in den Genuss von 587.000 Euro für den Bereich Tourismus/Freizeit. 426.000 Euro spendiert das Land Baden-Württemberg für den Umbau und die Sanierung des Waldbades, weitere 161.000 Euro gibt es für Sanierung und Modernisierung des Kursaales. Minister Wolf wird an dem Freitagnachmittag um 15 Uhr erwartet. Es schließt sich ein Empfang im Schloss an. Nach der Übergabe des Förderbescheides darf natürlich auch der Eintrag ins goldene Buch der Stadt nicht fehlen. Nach einem kurzen Altstadtspaziergang will sich Wolf um 16 Uhr wieder verabschieden.