Einstimmig hat der Bad Säckinger Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause drei Bauvorhaben zugestimmt, die in Wallbach und am Rheinufer in Bad Säckingen entstehen sollen. „Ziel ist, durch die Baumaßnahmen das Rheinufer aufzuwerten“, erklärte die Leiterin des Technischen Baumtes, Margit Ulrich, als sie den aktuellen Stand der Planung vorstellte. Bereits 2016 hatte der Gemeinderat die drei Projekte genehmigt. Der Kostenrahmen wurde im Haushalt 2019 bereitgestellt. Jetzt geht es um die konkrete Umsetzung.

Länderübergreifendes Projekt soll Rheinlandschaft aufwerten

Alle drei Bauvorhaben sind Teil des IBA-Projekts „Rheinliebe“, in dem 20 Gemeinden in Deutschland, der Schweiz und Frankreich zusammen daran arbeiten, die Rheinlandschaft als Erholungs- und Naturraum aufzuwerten. IBA steht für Internationale Bauausstellung und ist ein in Deutschland entwickeltes Instrument der Stadtentwicklung. 2010 wurde die IBA Basel ins Leben gerufen. Bis 2020 sollen durch verschiedene Projekte wie der „Rheinliebe“ die Lebensqualität sowie die touristische und wirtschaftliche Attraktivität der Agglomeration Basel gestärkt werden.

Bad Säckingen Durch das internationale Projekt „Rheinuferrundweg extended“ wird der Rhein in den Gemeinden und Städten am Ufer mehr ins Bewusstsein gerückt Das könnte Sie auch interessieren

„Das größte Projekt für uns ist der barriererefreie Zugang vom Rheinuferweg zur Stadt“, sagte Ulrich. In der Nähe der Holzbrücke soll auf Bad Säckinger Seite ein rundum verglaster Aufzug entstehen, um eine barrierefreie Alternative zur bestehenden Treppe zu schaffen.

Das Denkmalamt habe zwei Standort hinter der Mauer genehmigt, so Ulrich. Bis jetzt sei man übereingekommen, dass der Aufzug am besten direkt rechts neben der Brücke in die Mauer integriert und gleichzeitig die bestehende Treppe saniert würde. Alternativ käme als Standort für den Aufzug die Mauer links der Holzbrücke infrage, einige Meter neben dem Haus Rheinbrückstraße 45.

Bad Säckingen In Bad Säckingen können Sie bald mit dem geliehenen E-Bike über die Grenze fahren Das könnte Sie auch interessieren

Als weiteres Projekt ist eine Anlegestelle für Wanderboote in der Nähe der Fridolinsbrücke am Rheinuferweg geplant, auf Höhe der Einmündung Hugo-Herrmann-Straße ins Aufeld. „Die Umsetzung haben wir bereits mit dem Bootsverleihbetrieb, dem Kanu- und Ruder-Club über die Umsetzung gesprochen“, so Ulrich. Derzeit sei man mit dem Rheinkraftwerk im Gespräch, dem die Böschung am Rheinufer gehöre.

Weitere Baumaßnahmen für Projekt „Rheinliebe“ geplant

Aufzug und Anlegestelle sollen ab dem Frühjahr gebaut werden, so Ulrich. Bereits im Herbst soll in Wallbach der Brunnenplatz an der Rheinstraße neu gestaltet werden. Geplant ist, den Platz zum Rhein hin zu verbreitern und den Brunnen von seinem jetzigen Standort nach Osten zu verschieben. Vor den Brunnen soll die Holzbank „Rheinliebe“, die derzeit vor dem Rathaus steht, hinkommen. „Damit werden wir einem lang gehegten Wunsch in Wallbach gerecht“, sagt Ulrich. Die Wallbacher Ortsverwaltung trägt auch die Kosten, die für die Kommune anfallen.

Wallbach Rhein-Rundweg bei Wallbach nimmt Formen an Das könnte Sie auch interessieren

Im Rahmen des Teilprojekts „Rheinliebe“ soll bis 2020 das Rheinufer zwischen Bad Säckingen und Stein/CH bis Bad Bellingen und Kembs/F neu gestaltet werden. In Bad Säckingen sind neben den drei Großprojekten auch neue Informationstafeln und Ausschilderungen sowie Sitzgelegenheiten an der Mumpfer Fähre und weiteren Standorten am Rheinufer geplant.