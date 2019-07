von Verena Wehrle

Ein Pendler, der ohne Auto von Bad Säckingen zur Arbeit nach Stein kommen möchte, hat bisher ein Problem: Spätestens am Bahnhof in Bad Säckingen ist Endstation. Denn ein Bus fährt nicht auf die andere Rheinseite. Doch die Lösung für dieses Problem naht. Sie soll in Form des ersten grenzüberschreitenden Fahrradleihsystems kommen.

Dieses wollen die Stadt Bad Säckingen und die Gemeinde Stein im Fricktal mit der Internationalen Bauausstellung IBA Basel etablieren. Ausgeführt werden soll das System durch das Basler Unternehmen Pick-e-Bike. Eine Testphase dafür soll bald starten, hieß es gestern in einem Pressegespräch.

Pendlerströme mit Velos abfangen

Bei dem Versuch, die Verkehrsverbindung zwischen Bad Säckingen und Stein zu verbessern, sei man auf viele Probleme gestoßen. „Die größte Frage war, wo ein Bus fahren soll“, so Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl. Hierfür gab es keine Lösung. Daher sollen die Situation mit Fahrrädern verbessert werden, so der Rathauschef. Christian Klaiber von der Initiative Zukunftsmobilität habe sich dann schlaugemacht und sei auf Pick-e-Bike gestoßen. Hans-Rudolf Schlatter, Gemeinderat von Stein, zeigt sich begeistert von dem System: „Das ist eine ideale Ergänzung, mit der man Pendlerströme mit Velos abfangen kann. Die Motivation liegt zum einen darin, etwas für die Verkehrsentlastung, zum anderen darin, etwas für die Umwelt zu tun.“

Freuen sich auf den ersten grenzüberschreitenden Fahrradverleih: Hans-Rudolf Schlatter als Gemeinderat aus Stein, Stephan Brode von Pick-e-Bike, Monica Linder-Guarnaccia als Geschäftsführerin der IBA Basel, Mobilitätsexperte Christian Klaiber und Bürgermeister Alexander Guhl (von links). | Bild: Verena Wehrle

Berufspendler nutzen E-Bike-Verleih

Pick-e-Bike hat seit vergangenem Jahr 250 E-Bikes und 60 E-Scooter im Großraum Basel in Betrieb. Hauptsächlich werden diese von Berufspendlern benutzt. Nun wolle man testen, ob sich das System auch auf die Region Bad Säckingen ausweiten lasse, so der Geschäftsführer Stephan Brode. Der Test erfolgt über rund sechs Monate in Bad Säckingen und Stein. Sei die Akzeptanz und Nutzungsdauer erfreulich, würde man das System gerne auf die ganze Region ausweiten.

Dafür spricht sich auch die IBA Basel aus, die an 14 Bahnhöfen verschiedene Dinge austeste, um die Anschlussmobilität weiterzuentwicklen, wie IBA-Geschäftsführerin Monica Linder-Guarnaccia mitteilt: „Wir Deutschen und Schweizer sind so eng verknüpft und brauchen uns gegenseitig, aber man passiert eine EU-Außengrenze. Da ist es nun umso schöner, dass wir es schaffen, diesen Testlauf zu starten.“

Stein Die Steiner sagen im zweiten Anlauf knapp Ja zur Veloverbindung nach Bad Säckingen Das könnte Sie auch interessieren

Warten auf die Fahrräder

Doch viele Fragen sind noch offen. Etwa, wann es losgeht. Denn es sei noch nicht klar, wann die Fahrräder da sind. Bei Bestellungen von E-Bikes herrschen laut Stephan Brode lange Wartezeiten. Gestartet werden soll mit 20 bis 40 E-Bikes. Bisher arbeitete das Basler Unternehmen mit Rädern mit 35 km/h. Für diese braucht es jedoch eine Zulassung und einen Führerschein. In Bad Säckingen/Stein sollen nur Fahrräder mit 25 km/h ausgeliehen werden können. Denn diese sind dann als Mietsache auch über die Grenze hinaus versichert und können von allen genutzt werden.

Doch wie funktioniert das überhaupt?

Wer mit den Rädern fahren will, lädt sich zuerst die App von Pick-e-Bike herunter und meldet sich einmalig mit Führerschein oder Kreditkarte an. Dort sieht der Nutzer dann, wo das nächste freie Rad steht und kann dieses reservieren. Mit einem Klick ist das Fahrzeug aktiviert und die Miete gestartet. Innerhalb einer definierten Zone, kann er dann das Rad wieder abstellen, um die Miete zu beenden. Auch außerhalb der Zonen gibt es Stationen, wo die Miete beendet werden kann.

Und die Kosten?

Wer in Basel über Pick-e-Bike ein Fahrrad leiht, zahlt pro Velominute 25 Rappen. „Trotz dieses Minutentarifs werden die Fahrer nicht in Stress versetzt“, versichert Stephan Brode. Denn etwa für Bürotermine kann man die Miete abmelden. Christian Klaiber sagt: „Es ist sinnvoll, den Preis hier in der ähnlichen Größe anzulegen.“ Die Bezahlung erfolgt über Kreditkarte.

Rundum-Service

Der Mieter muss das Rad nicht selbst aufladen, er bekommt immer ein voll aufgeladenes Rad. Und alle sieben bis zehn Tage unternimmt Pick-e-Bike einen Service an den Rädern. Für die Stadt wird diese Testphase keine Kosten verursachen.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Bad Säckingen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren