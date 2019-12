Die Stadt Bad Säckingen hat jetzt für den neuen Kindergarten beim Campus einen Bauantrag gestellt – allerdings nicht ohne begleitende Kritik von CDU-Stadtrat Clemens Pfeiffer in der Gemeinderatssitzung am Montag. Pfeiffer bemängelte, dass der nun dreigruppige Kindergarten nicht gleich viergruppig gebaut wird. Der Bedarf sei doch absehbar. Pfeiffers Anmerkung zielte vor allem auf das Plädoyer von Grünen-Fraktionschefin Ruth Cremer-Ricken für einen weiteren Kindergarten im Neubaugebiet Leimet III ab. Pfeiffer hingegen will lieber gleich einen größeren Neubau auf dem Campus anstatt eines weiteren Kindergartens. Bürgermeister Guhl verwies auf den gültigen Ratsbeschluss und die Möglichkeit im Januar immer noch eine Erweiterung des Campus-Kindergartens zu beschließen. Der Bürgermeister konzedierte freilich, dass die Kindergartenzahlen seit dem Beschluss erneut gestiegen seien. Ein weiterer Anstieg des Bedarfs sei absehbar. Allerdings seien Zuschusstöpfe derzeit ausgereizt. Er hoffte, dass die Programme wieder neu aufgelegt werden.