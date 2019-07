Mit 37,6 Grad an der Wetterstation im Kurgebiet Bad Säckingen wurde am Donnerstag nach den Jahren 2003 (39,2 Grad) und 2015 (38,9 Grad) die dritthöchste Temperatur seit Aufzeichnungsbeginn 1966 gemessen. Dies meldet unser Wettermann Helmut Kohler. Von Donnerstag zu Freitag war zudem eine Tropennacht zu verzeichnen. Eine Tropennacht ist eine Nacht, bei der die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Helmut Kohler prophezeit aber Abkühlung fürs Wochenende. Am Hochrhein werde es wohl schon am Samstag zu 85 bis 90 Prozent Gewitter geben, sagt er, wobei der genaue Ort und die Stärke noch unklar seien. Allerdings könnten die Gewitter stellenweise heftig werden, so Kohler. Kohler wies in diesem Zusammenhang zudem auf die Trockenheit der letzten Wochen hin. Wie knapp das Wasser für Wildtiere derzeit ist, sah Helmut Kohler, als ein Reh an sein Haus kam und aus der Vogeltränke im Garten Wasser trank.