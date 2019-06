von sk

Die Buchhandelskette Osiander wurde am 21. Mai Opfer eines Hackerangriffes. Alle 60 Filialen, einschließlich der in Bad Säckingen seien davon betroffen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Buchhandlung musste alle Systeme ausschalten.

Komplette Kommunikation lahmgelegt

Teilweise waren nur noch Barzahlungen möglich. „Bestellungen liefen alle nur noch über das Telefon“ so Geschäftsführer Christian Riethmüller. Sowohl das Warenwirtschaftssystem als auch die komplette Kommunikation per E-Mail war lahmgelegt. Zwei Tage lang war in der Hälfte der Filialen, darunter Bad Säckingen, keine Zahlungen mit EC-Karte möglich. Auch der Onlineshop des Unternehmens war betroffen.

Ein erheblicher Schaden ist entstanden

Für das Unternehmen ist durch den Hackerangriff ein erheblicher Schaden entstanden. Rhiethmüller: „Der Hackerangriff wurde schnell bemerkt, das System wurde sofort heruntergefahren, Kundendaten wurden so geschützt und nichts wurde verschlüsselt.“ Mittlerweile seien wieder Bestellungen über die Homepage von Osiander möglich. Das Unternehmen überlegt sich ein Teil seines Geschäftes wieder analog zu bearbeiten.