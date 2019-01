Auf dem Bannweg durfte man nämlich bis noch vor nicht allzulanger Zeit mit Tempo 100 durchbrettern. Denn der Bannweg liegt außerorts und war bislang nicht mit Tempolimit ausgestattet. Die Ortsschilder stehen am Forsthof unten, deshalb waren hier bislang 100 Kilometer pro Stunde erlaubt.

Deshalb habe ich genau an dieser Stelle in der Samstagsecke in der Vergangenheit schon mehrfach darauf hingewiesen. Nun, behördliche Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen immerhin. Denn jetzt steht am Bannweg ein Tempo-30-Schild. Das ist sinnvoll. Sie ahnen es: Da muss noch ein „Aber“ kommen. Es kommt: Das Schild steht fast auf Höhe des Schwimmbadeingangs, was bedeutet, dass der eilige Autofahrer weiterhin mit sattem Tempo bis auf den Schwimmbadparkplatz heizen kann. Wieso das Schild soweit hinten steht, weiß keiner so genau. Steht weiter vorne am Ende kein Lampenmasten zum Anschrauben? Egal. Auf jeden Fall möchte ich angesichts des Schildes aber jetzt nicht vom gleichnamigen Bürgerstreich sprechen. Das wäre dann doch irgendwie zu abgedroschen.