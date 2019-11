von Susanne Kanele

Die Stadt Bad Säckingen hat auf dem Weg in Richtung Digitalisierung eine gute Nachricht für Enheimische und Besucher. Künftig wird den Nutzern der Park-App „Pay by Phone“ die Transaktionsgebühr von zehn Prozent der gezahlten Gebühr erlassen. „Somit zahlt der Nutzer den gleichen Preis am Parkscheinautomaten wie jemand, der direkt das Geld einwirft“, erklärt Ordnungsamtsleiter Markus Haag.

Kein Rückgeld mehr

Fünf der 17 Parkscheinautomaten, die in Bad Säckingen im Einsatz sind, sind jetzt ausgetauscht worden. Im Zuge dessen ist der neue Service eingerichtet worden. Denn die neuen Parkscheinautomaten im Ballyweg, in der Alten Basler Straße, in der Güterstraße und die beiden in der Waldshuter Straße geben künftig kein Rückgeld mehr und es ist dort auch keine Kartenzahlung mehr möglich. Auch der Einwurf von Schweizer Franken ist nicht mehr möglich. „Der Betrag muss passgenau eingeworfen werden, sonst spuckt der Automat das Geld wieder aus“, erklärt der Ordnungsamtsleiter.

Die Neuerung gilt ab 1. Dezember. Momentan sind die Mitarbeiter der Technischen Dienste dabei, die alten Parkscheinautomaten abzubauen und die neuen aufzustellen. Die Nutzer der Parking-App haben aber zusätzlich die Möglichkeit, den Parkvorgang selbst zu starten und zu stoppen und können die jeweiligen Zeitschritte des Parktickets intervallgenau buchen. „Allerdings kann die vorgegebene Parkzeit nicht überschritten werden“, erklärt Ordnungsamtsleiter Markus Haag.

Aber auch sonst biete die App einige Vorteile für den Nutzer. „Auf der App werden Parkräume angezeigt und das Ticket wird direkt über die App bezahlt“, erklärt der Ordnungsamtsleiter. Wenn die gebuchte Parkzeit abläuft, wird der Nutzer daran erinnert. Und: Die App gilt nicht nur in Bad Säckingen, sondern kann deutschlandweit für insgesamt 520.000 Parkplätze an derzeit 350 Standorten wie in Städten, Parkhäusern und an Flughäfen genutzt werden.