Bad Säckingen vor 2 Stunden

Böse Überraschungen in Millionenhöhe: Tiefgaragen erfordern umfangreiche Sanierung – Bauhof- und Feuerwehrneubau auf der Kippe

Auf die Stadt kommt ein Problem zu, dass die komplette Finanzplanung auf den Kopf stellen könnte. So ist der Zustand der städtischen Tiefgaragen nach Einschätzung des Bauamtes derart dramatisch, dass zeitnah eine millionenschwere Sanierung notwendig wird. Zum Problem könnte das für den geplanten Sechs-Millionen-Neubau von Bauhof und Feuerwehr in Wallbach werden, auch wenn die Lage in diesem Bereich ebenfalls prekär ist. Doch das sind nicht die einzigen Probleme, die den technischen Ausschuss in seiner Sitzung umtrieben.