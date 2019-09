von Christiane Pfeifer

„Es ist erst der zweite Kurs in 20 Jahren, bei dem alle Schüler bestanden haben“, freute sich Liesa Sutterfreute sich Liesa , seit einem Jahr die stellvertretende Schulleiterin. Zwei Schülerinnen erzielten mit Notendurchschnitten von jeweils 1,3 besonders gute Ergebnisse. Sinah Mettenberger und Sonja Willmann wurden von Schulleiter Udo Waninger geehrt.

21 Studenten bleiben der Physiotherapieschule noch für ein Jahr erhalten. Sie streben im Rahmen eines dualen Studiums den Bachelor of Science an. Udo Waninger sagte: „Die folgenden Kurse absolvieren die Ausbildung mit dem Bachelortitel in dreieinhalb Jahren.“ Die Verkürzung ist laut Waninger durch die neue Zusammenarbeit mit der Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) zustande gekommen.

Geschäftsführer Günther Nufer hofft, in den nächsten Jahren auch den Masterabschluss an der Schule anbieten zu können. Für die Zukunft setzt Nufer weiter auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Diese ermöglicht es den Studenten, auch in Krankenhäusern und anderen Institutionen in der Schweiz Praxiserfahrung zu sammeln.

Nufer sagte: „Wir haben in den letzten Jahren 917 Schüler ausgebildet, davon waren 217 aus der Schweiz.“ In den nächsten Wochen, Monaten und Jahren werden die Absolventen in der Mitte der Gesellschaft stehen. Sie werden sich mit dem Thema Gesundheit und der Umweltmedizin auseinandersetzen.

Waninger verabschiedete an diesem Abend die Dozentin Monika Fischer. Sie blickt auf 18 Jahre an der Physiotherapieschule zurück. Fischer sagte: „Es war eine wunderbare Zeit an einer ganz tollen Schule, der Kurs 37 ist ein schöner Abschluss für mich.“

Das Rahmenprogramm der Abschlussfeier gestaltete der aktuell jüngste Kurs der Schule. Schulsekretärin Edith Kreiter erwähnte: „Jedes Jahr lassen unsere Schüler sich etwas neues einfallen.“ In diesem Jahr war ein buntes Programm mit viel Musik und einer Tanzperformance geboten, die in einer menschlichen Pyramide endete. So waren die 137 Gäste gut unterhalten.

Am 1. Oktober beginnt übrigens der 40. Lehrgang seit Bestehen der Bad Säckinger Physiotherapie-Schule. Edith Kreiter dazu: „30 Schüler dürfen wir jedes Jahr aufnehmen. Tatsächliche Anmeldungen haben wir aber immer viel mehr.“ So gebe es auch dieses Jahr eine Warteliste.

