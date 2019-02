von Susanne Kanele

Nicht nur auf dem Pflegesektor herrscht ein großer Fachkräftebedarf, sondern auch in der Therapie. Dieser Umstand auch ein erheblicher Andrang auf entsprechende Ausbildungseinrichtungen lassen jetzt auch die Geschäftsführung der gemeinnützigen Physiotherapieschule Bad Säckingen reagieren.

Mehr Platz für Ergotherapie und neue Podologieschule

Um der Ergotherapieschule maßgeschneiderte Räume, aber auch die Einrichtung einer neuen Podologieschule zu schaffen, wird jetzt neben dem bestehenden Schulgebäude der Physiotherapieschule im Schöpfebachtal ein Neubau errichtet.

Die Ergotherapieschule hat bereits 2017 ihren Betrieb aufgenommen und war bisher in angemieteten Räumen im benachbarten Innovationszentrum untergebracht. Jetzt wurde das Neubauvorhaben mit einem feierlichen Spatenstich begonnen. Insgesamt 1,9 Millionen soll der Neubau kosten. Laut dem Schulgeschäftsführer Günther Nufer wurden keine Zuschüsse beantragt.

Schülerzahlen steigen seit Jahren drastisch

„Ich freue mich, dass wir etwas Neues anpacken können“, konstatiert Geschäftsführer Günther Nufer. Der Erfolg der vergangenen Jahre gibt ihm Recht. Die Schülerzahlen steigen stetig. Momentan besuchen 109 Schüler und Studenten die Physiotherapieschule. Vier Teilnehmer sind es in der Massageschule und 15 Schüler sind in der Ergotherapieschule untergebracht.

Hinzu kommen rund 70 Schüler der Mobile Medic und des DRK in der Schule für Notfallsanitäter. Weiter kommen pro Jahr rund 1200 Ärzte und Therapeuten zur medizinischen Aus- und Weiterbildung nach Bad Säckingen ins Schöpfebachtal. Rund 20 Prozent der Schüler und Studenten kommen aus der Schweiz.

Straffer Zeitplan für Neubau

„Ein moderner Unterricht könnte ohne diesen Neubau nicht mehr angeboten werden“, sagt Günther Nufer. Die Arbeiten beginnen umgehend, denn der Zeitplan ist straff: „Bis 22. März muss die Bodenplatte mit allen Anschlüssen fertig sein“, so Nufer.

Bereits für den 25. März ist der Beginn des Hochbaus geplant. Der Neubau wird sich in seiner Bauweise optisch am Rheinsberghotel in Obersäckingen orientieren. Verantwortlich ist mit Frederik Gerwin der gleiche Bauleiter wie beim Hotel. Das Gebäude wird eine Gesamtfläche von 900 Quadratmetern haben.

„Wir wollen bereits am 1. Oktober mit dem Schulbetrieb beginnen“, so Günther Nufer. Im Zuge der Bauarbeiten werden die Stadtwerke Bad Säckingen auch einen Glasfaseranschluss verlegen. „Damit sind wir dem Masterplan der Stadt für die Digitalisierung zuvorgekommen“, betont des der Geschäftsführer. Allein diese Maßnahme kostet 16 000 Euro, die von der Stadt mit 8000 Euro unterstützt werden.

Bürgermeister Alexander Guhl dankte Nufer für dessen Einsatz für den Gesundheitsstandort Bad Säckingen, aber auch dessen Weitblick: "Denn inzwischen hat sich die Qualität der Ausbildung in Bad Säckingen weithin herumgesprochen“.