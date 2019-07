von sk

84 Schüler des Scheffel-Gymnasiums in Bad Säckingen haben das Abitur bestanden. Schulleiter Bernd Rieckmann übergab ihnen die Zeugnisse.

Folgende Schüler haben die Abiturprüfung bestanden: Kim Wilja Ays, Erik Bader, Vincent Bär, Kim Marie Bartkowski, Annika Bauer, Johanna Elisabeth Bäumle, Sina Benz, Robin Peter Bernhardt, Anna Lea Böhmer, Vanessa Braun, Clara Bröker, Benjamin Brotz, Julian Niklas Bühler, Lorena Burkart, Dalia Cascio Ingurgio, Miriana Onofria Anna D´Agostino, Annalena Maria Delhey, Phillip Alexander Denk, Silas Hannes Diessner, Vivien Madeleine Dinauer, Ayana Dürr, Tim Lukas Eckert, Henrik Falk, Sophia Fasihi, Erik Ernst Finkbeiner, Cyrano Celio Fischer, Lukas Michael Fliegauf, Danielle Frank, Hannes Gaßmann, Ruben Raphael Gittermann, Najla Gojak, Caroline Gritsch, Stephanie Hämmerle, Maximilian Holfelder, Noah Huber, Raschmika Jayaram, Daniel Jedlicka, David Kaiser, Sofia Kaiser, Anna-Saray Kehlenbach, Jule Keilbach, Jareem Khawaja, Jan Andre Kleinwechter, Nicola-Timo Koch, Levin Jan Kröling, Jasmin Küpfer, Marvin Lauber, Larissa Elisabeth Lauber, Christoph Malzacher, Annabell Maslonka, Leonie Kenda Meerkamp, Wanda Metzger, Julia Birte Metzner, Hannah-Lara Muesebeck, Jonathan Henry Müller, Johanna Mutscheller, Mirjam Mutter, Jan Naumann, Mai-Katharina Ngo, Meryem Omar, Julian Östringer, Nils Pukropp, Valeria Scalzillo, Ellen Laura Schäuble, Nadine Schlageter, Alina Schmidt, Jan Schreiner, Sarah Madeleine Schultheis, David Schultheiß, Dionysis Shkurti, Giuliana Lorena Sperle, Jan Stemminger, Leonie Johanna Stirn, Sara Sophie Stoll, Jules Stolz, Hannah Marie Stolze, Lennart Alexander Stowasser, Sarina Trapp, Carina Ücker, Lara Walter, Zacharias Ralf Arnulf Wassmer, Julia Wunderle, Gözde Yanmaz und Julian Dominik Zöllner.

Preise für die Besten

In Anerkennung hervorragender Leistung bekamen bei der Abifeier einen Preis: Sina Benz im Fach Sport, Dionysis Shkurti im Fach Musik, Jules Stolz im Fach Biologie und Anna Böhmer für einen Durchschnitt von 1.0 in modernen Fremdsprachen. Daneben ging der Preis der Deutschen Mathematik Gesellschaft an Tim Eckert. Jeweils einen Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft bekamen David Kaiser und Jareem Khawaja.

Scheffelpreis im Fach Deutsch

Wanda Metzger durfte sich neben der Franz-Schnabel-Gedächtnismedaille im Fach Geschichte auch über den Scheffelpreis für die beste Leistung im Fach Deutsch freuen. Jan Stemminger erhielt einen Preis im Fach Wirtschaft und Dionysis Shkurti den Gemeinschaftskundepreis. Schulsprecherin Johanna Bäumle wurde der Preis für Soziales Engagement von Seiten der Elternvertreter überreicht.