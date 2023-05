2017 dann der nächst Umbau. Im Obergeschoss entstand ein weiterer Verkaufsraum mit einer Fläche von 200 Quadratmetern, sowie einer Rampe zum Probefahren für Kinderfahrzeuge. Verbunden wurden die beiden Stockwerke mit einer Treppe. Es folgte 2018 der neue Kassenbereich und die Integration eines Shimano-Servicecenters. 2020 erfolgte die Vergrößerung der Außenfläche um weitere 200 Quadratmeter für Ausstellung und Reparaturen. Eine Photovoltaikanlage bildet mit der neuen Wärmepumpe die unabhängige Strom- und Wärmeversorgung des Unternehmens. Jetzt hat Radsport Riedl-Leirer allen Grund zu feiern. Und die Geburtstagsgeschenke gehen in diesem Fall an die Kunden.

Die Anfänge der zweiten Generation sind in der Wernergasse in einem Geschäft von gerade mal 60 Quadratmetern Verkaufsfläche verwurzelt. 1991 erwarb das Unternehmen ein Grundstück an der Schaffhauser Straße und baute sich dort sein heutiges Domizil, dass im September 1992 bezogen wurde. Stetige Aus- und Weiterbildung sorgten für entsprechendes Fachwissen, um nicht nur technisch auf dem neuesten Stand zu bleiben. Das Unternehmen wuchs weiter und stieß 2000 bereits an seine Kapazitätsgrenzen. Weitere Umbauarbeiten waren nötig. Es folgte 2015 eine weitere Vergrößerung der Werkstatt auf fünf Werkstattplätze. Bereits früh an der Seite ihrer Eltern: die Geschwister Stefan und Mirka Riedl. 2016 gründete sich schließlich die heutige Riedl-Leirer GmbH. Heute sind rund 16 Mitarbeiter im Verkauf und im Service tätig.

Bad Säckingen – Bereits 1948 haben Franziska und Walter Leirer die mechanische Werkstatt von Werner Faller in der Rheinbadstraße übernommen und in den folgenden 30 Jahren zu einem Zweiradgeschäft ausgebaut. Im Januar 1979 übernahm Tochter Monika das Geschäft gemeinsam mit ihrem Mann Klaus Riedl.

Bad Säckingen – Mit Beständigkeit, einem großen Angebot und ehrlicher, fachkundiger Beratung hat sich Radsport Riedl-Leirer zu einem Fachmarkt für die ganze Familie entwickelt. „Wir beraten bei den Rädern so, *wie wir sie selbst nur kaufen würden“, verrät Stefan Riedl, der gemeinsam mit Schwester Mirka und den Eltern Klaus und Monika Riedl-Leirer, die Geschäftsführung inne hat.

Seit drei Generationen in der Hand der Familie Riedl-Leirer, feiert das Unternehmen jetzt sein 75-jähriges Bestehen. Und auch die vierte Generation aus der Familie Riedl ist bereits am Start: Stefan Riedls Sohn Elias absolviert im Oktober die Meisterprüfung als Fahrrad-Mechatroniker. „Nach wie vor ist das E-Bike der Renner“, so Stefan Riedl. „Doch wir lassen auch die anderen Räder nicht aus dem Blick“. Gravel, City, Cross, Roller oder Lastenräder in vielen Variationen. Dazu eine große Auswahl an Kinderrädern und das passende Zubehör: Kleidung für Damen bis Größe 52 und für Herren bis 6XL, Helme auch in Übergrößen, Schuhe, Taschen und vieles mehr. Die Kunden kommen von weither um von dem Angebot des Bad Säckinger Fahrradfachmarktes zu profitieren.

Neben der großen Auswahl im Verkauf, steht den Kunden auch eine Mannschaft von fachkundigen Fahrradmechanikern- und -mechatronikern zur Seite. Sie kümmern sich nicht nur um die kleinen und großen Reparaturen, sondern sind auch beim Service immer an der Seite ihrer Kunden. Eine Ergonomieberatung für Sattel-, Griff- und Sitzposition, runden den Service ab.

Außerdem wird bei Radsport Riedl-Leirer auch das Zweirad-Leasing angeboten. Fragen dazu beantworten die Fachleute vor Ort gerne.