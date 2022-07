von Susanne Eschbach

Vier Schwertransporter mit einem Gewicht von jeweils 140 Tonnen und einer Länge von 65 Meter haben sich vor Kurzem nachts durch die Straßen von Murg über den Hotzenwald bis nach Bad Säckingen bewegt. Beladen waren die Transporter jeweils mit einem Transformator für das Bad Säckinger Kavernenkraftwerk der Schluchseewerke.

Nachdem bereits 2019 das Pumpspeicherbecken auf dem Eggberg für sechs Millionen Euro aufwendig saniert und gereinigt worden ist, haben die Schluchseewerke jetzt den zweiten Teil der ersten großen Sanierung des Pumpspeicherkraftwerks, seit der Eröffnung 1967, in Angriff genommen.

Kosten von mehreren Millionen Euro

Wie viel der zweite Teil der Sanierungsarbeiten kosten wird, steht noch nicht genau fest. „Diese Zahlen werden wir wohl erst am Ende des Gesamtprojekts nennen können“, erklärt Peter Steinbeck, Leiter Kommunikation der Schluchseewerke. „Die Zahlen werden sich auf jeden Fall im Bereich von mehreren Millionen bewegen.“

Kavernenkraftwerk Das 1967 eröffnete Kavernenkraftwerk Säckingen war das erste Pumpspeicherkraftwerk in Deutschland, das in Kavernenbauweise gebaut wurde. Bauzeit: 1961 bis 1967. Die Kaverne, also der gigantische Maschinenraum im Berg, ist 160 Meter lang, 23 Meter breit und 33 Meter hoch. Etwa 400 Meter darüber liegt das Eggbergbecken, aus dem das Wasser durch einen gepanzerten Druckschacht senkrecht in die Tiefe stürzt und bis zu vier Turbinen antreibt. Die vier Maschinensätze sind in der künstlichen Höhle (Kaverne) im Inneren des Eggbergs untergebracht, die über einen 1,5 Kilometer langen Zufahrtsstollen zu erreichen ist. Das Kraftwerk erbringt bei Volllast eine Leistung von 360 Megawatt. Das Kavernenkraftwerk begründete die Hotzenwaldgruppe der Schluchseewerke, zu der auch das Kraftwerk in Wehr gehört.

Bereits seit 2. Mai produziert das Kraftwerk keinen Strom mehr, damit die vier Transformatoren, die vom ersten Tag an bis heute ihre Leistungen erbracht haben, durch neue Maschinen ersetzt werden können. „Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Maschinen zuverlässig ihren Dienst getan“, freut sich Peter Steinbeck. „Doch nach mehr als 50 Jahren ist es einfach Zeit geworden, die Transformatoren auszutauschen, um vor Überraschungen sicher zu sein“, sagt er.

Der aktuelle Stillstand des Kraftwerks wird auch genutzt, um die Pumpen zu reinigen und zu überholen. | Bild: Susanne Eschbach

Doch nicht nur die Transformatoren sind ausgetauscht worden. „Wir wechseln auch die Versorgungsleitungen alle aus und nutzen die Gelegenheit, die Pumpen zu reinigen und zu überholen“, erklärt Gerhard Rieckmann, Leiter der Anlagentechnik. Aus diesem Grund wird es noch bis Ende September dauern, bis das Kraftwerk die Arbeit wieder aufnimmt.

Doch von alledem bekommen die Bad Säckinger nichts mit. Denn das Herzstück des Kraftwerks liegt unter der Erde und ist nur über einen 1,5 Kilometer langen Zufahrtstunnel zu erreichen. „400 Meter über uns liegt das Eggbergbecken“, beschreibt Peter Steinbeck die Lage im Berg.

Bereits 2019 ist das Eggbergbecken für sechs Millionen Euro saniert worden. Seit Mai laufen jetzt die weiteren Sanierungsarbeiten. Die ersten, seit das Kavernenkraftwerk 1967 in Bad Säckingen in Betrieb gegangen ist. | Bild: Peter Schütz

Das Becken bei Egg dient als Oberbecken, versehen mit einem senkrechten Druckschacht in einer Länge von 400 Metern und 4,3 Metern Durchmesser. Als Unterbecken für das Kavernenkraftwerk Bad Säckingen dienen die Rheinstauräume der Rheinkraftwerke Bad Säckingen und Rhyburg Schwörstadt.

Ruhe im Maschinenraum

Es ist auffallend ruhig in dem großen Maschinenraum. „Das liegt daran, dass die Pumpen und Generatoren ausgeschaltet sind“, bestätigt Gerhard Rieckmann. Auch Mitarbeiter sind kaum zu sehen. Die riesigen Pumpen, die im Normalbetrieb mit einer Leistung von 120.000 PS rund 24.000 Liter Wasser pro Sekunde bewegen, sind zum Teil auseinandergebaut. „Diese sind gemeinsam mit den jeweiligen Mitarbeitern in unseren anderen Kraftwerken verteilt und werden dort gewartet“, so Rieckmann weiter. Denn hier im Maschinenraum ist es viel zu klein.

Insgesamt ein Jahr hat es gedauert, die Sanierungsarbeiten zu organisieren. „Die Arbeiten müssen genau abgestimmt werden, damit gewährleistet ist, dass die Arbeit des Bad Säckinger Kavernenkraftwerks in dieser Zeit von den anderen Kraftwerken getragen werden kann“, so Peter Steinbeck.

Weil die Pumpen an ihrem eigentlichen Platz nicht überholt werden können, werden sie auseinander gebaut und gemeinsam mit den entsprechenden Mitarbeitern in anderen Kraftwerken der Schluchseewerke gebracht. | Bild: Susanne Eschbach

Akribisch organisiert werden musste auch der Transport der neuen Transformatoren, die vom Siemens-Werk zunächst mit der Bahn nach Basel und dann weiter bis nach Murg transportiert worden sind. Erst in Murg wurden die Maschinen dann auf die Schwertransporter verladen. Drei Stunden hat es gedauert, bis die Transporter in Bad Säckingen angekommen sind.