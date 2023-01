Im Kreise ihrer Familie feierte Waltraut Leber aus Birndorf ihren 90. Geburtstag. Hierzu überbrachte Gemeinderat Claus Schlachter die Grüße der Gemeinde. In Ostpreußen war die geborene Waltraut Schwirkschlies in die Wiege gelegt worden. Sie, die mit sieben Geschwistern aufgewachsen ist, verbrachte die ersten Schuljahre in Peterswalde. 1944 musste die Familie kriegsbedingt die Heimat verlassen.

Nachdem die Jubilarin in Hamburg ihre Schulzeit beenden konnte, verdiente sie als Haushaltshilfe ihr erstes Geld. 1950 folgt sie ihrer Schwester nach Süddeutschland. In der damaligen Tiefensteiner Spinnerei hatte sie einen Arbeitsplatz gefunden und im früheren Mädchenheim gewohnt. 1953 fand die Hochzeit mit Emil Leber aus Birndorf statt. Fünf Töchter wuchsen in der Familie heran, die sich um 14 Enkel und zahlreiche Urenkel vergrößert hat. Seit 1994 ist die Jubilarin verwitwet.