von Doris Dehmel

Im Edeka-Markt Schulz in Albbruck überzeugte sich Rita Schwarzelühr-Sutter, SPD-Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium über die durch das Programm „Kälte-Klima“ geförderte Kompressionskälteanlage. Die gesamte Investitionssumme von 457.002 Euro wurde mit einem Förderanteil von 61.956 Euro aus Bundesmitteln subventioniert.

Für die meisten Verbraucher ist es selbstverständlich, bei angenehmen Temperaturen im Supermarkt einzukaufen, dass in gekühlten Lebensmitteltheken die Waren ausliegen, in Kühlräumen Vorräte lagern und überall dort, wo Minusgrade von Nöten sind der entsprechende Energieeinsatz vorhanden ist. Vielfach wird allerdings nicht darüber nachgedacht, welche Folgen für die Umwelt die entsprechenden Geräte haben können. Täglich 24 Stunden, sieben Tage die Woche und dies das ganze Jahr über liefern sie längst nicht immer umweltfreundliche Energie.

Kohlenstoffdioxid-Ausstoß senken