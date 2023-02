Zum wiederholten Mal rückt die Polizei zur Suche nach dem vermissten Villinger Dirk Brünker aus. Am Freitag, 3. Februar, bringt die Kripo neuerlich starke Kräfte der Bereitschaftspolizei an den Gewerbekanal bei der Schlachthausstraße. Die Suche hat nach Informationen des SÜDKURIER um 10.30 Uhr begonnen. Man gehe aktuellen Hinweisen nach, heißt es von der Polizei.

Einsatzkräfte steigen am Freitagmorgen in den Gewerbekanal, um erneut nach Dirk Brünker zu suchen. | Bild: Hoffmann, Claudia

In Einsatz ist auch eine technische Spezialeinheit aus Göppingen, die gezielt den Gewerbekanal absucht: Drei Beamte gehen den gesamten Kanal im Wasser ab und stochern mit langen Eisenstangen im dicken Schlick.

Sie finden einen schwarzen Plastikschuh, der sich im Gestrüpp an der Seite des Kanals verfangen hat. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass Dirk Brünker mit Badelatschen unterwegs war, lassen die Beamten die Schuhgröße checken.

Die Beamten bereiten sich vor und ziehen wasserdichte Schutzkleidung über. | Bild: Hoffmann, Claudia

Rund 60 Beamte durchkämmen nach Polizeiangaben heute nochmals Bereiche in der Südstadt. Mit Flugblättern wollen die Beamten zudem neue Erkenntnisse zum Verschwinden von Dirk Brünker erlangen.

Polizeisprecher Jörg-Dieter Kluge bestätigte auf Nachfrage dieser Redaktion den Einsatz. Der Bereich ist schon mehrfach abgesucht worden. Polizisten durchkämmten im Januar zu Dutzenden die Ufergehölze und ein Such-Hubschrauber flog mehrfach die Gewässer ab.

Das Wehr an der Abzweigung von der Brigach zum Gewerbekanal. | Bild: Hoffmann, Claudia

Jetzt soll es neue Hinweise geben. Und: Die den Kanal mit Wasser speisende Brigach hat nicht mehr ganz so viel Wasser wie im Januar.

Unser Bild zeigt den Steppach, der hier in den Gewerbekanal einfließt. | Bild: Hoffmann, Claudia

Dirk Brünker wird seitdem 23. Dezember vermisst. Vielfach ist nach dem 61-Jährigen gesucht worden. Auch Privatleute aus der Region starteten zahlreiche Suchaktionen, teils auch im weiteren Umland.

Polizeibeamte besprechen den Sucheinsatz am Freitagvormittag in der Schlachthausstraße. | Bild: Hoffmann, Claudia

Brünker soll am Abend vor Weihnachten noch auf ein Bier im Gasthaus Ott in der Färberstraße verweilt haben. Überraschend habe er seinen Weg in das rund 500 Meter entfernt liegende Haus der Familie zu Fuß angetreten.

Ein Gitter blockiert den Zugang zu einem verdohlten Zufluss zum Gewerbekanal, auch hier suchen die Beamten später. | Bild: Hoffmann, Claudia

Seine Frau, die ihn eigentlich mit dem Auto abholen sollte, wurde von dem bekannten Ex-Fußballspieler an diesem Abend nicht mehr herbeigerufen. Mit ihr warten seither eine Tochter und der Sohn Kai, ein Profifußballspieler beim Zweitligisten FC Magdeburg auf ein Lebenszeichen des Verschollenen.

