Der 61-jährige Dirk Brünker aus Villingen wird seit 23. Dezember 2022 vermisst. Er wurde zuletzt gegen 20.30 Uhr nach einer Kneipentour beim Verlassen der Gastshaus Ott in der Villinger Innenstadt gesehen. Ab dann verliert sich seine Spur. Er kehrte nicht mehr nach Hause zurück, weshalb der Villinger von seiner Familie als vermisst gemeldet wurde.

Wo ist Dirk Brünker?

Seit Heiligabend sucht die Kriminalpolizei nach dem 61-jährigen Familienvater und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Mit Hubschrauber und Wärmebildkamera überflogen Polizisten bereits am 24. Dezember den Bereich von der Villinger Färberstraße Richtung stadtauswärts.

Der bekannte frühere Fußballprofi Dirk Brünker wird seit 23. Dezember vermisst. Er wurde zuletzt beim Verlassen eines Lokals in der Villinger Innenstadt gesehen. | Bild: Trippl, Norbert

Über zwei Stunden hinweg konzentrierte sich die Flugroute auf den Raum Warenburgstraße, dem Waldgebiet Laible sowie den Villinger Stadtteilen Rietheim und Marbach. Die Anstrengungen bleiben erfolglos.

Dirk Brünker ist auf Medikamente angewiesen

Am zweiten Weihnachtsfeiertag startete die Familie eine eigene Suchaktion. Über 400 Menschen kommen hierzu am Romäusring in Villingen zusammen. Laut Kai Brünker, dem Sohn des Vermissten und Fußballprofi beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg, habe es keinerlei Anzeichen gegeben, dass sein Vater mental in einer schwierigen Lage sein könnte.

Kai Brünker, Fußballprofi beim 1. FC Magdeburg, sucht seinen Vater: Seit 23. Dezember gilt der 61-jährige Dirk Brünker als vermisst. | Bild: dpa

Ist der Vermisste verunglückt?

Dirk Brünkers Familie geht daher davon aus, dass nur ein Unglück die Heimkehr verhindert haben könnte. Die Zeit drängt, denn der Gesuchte ist gesundheitlich zur Stabilisierung auf Medikamente angewiesen. Viele Rettungsdienste beteiligen sich an der Suche. So paddelte DLRG mit ihren Schlauchbooten bis Geisingen an ein Wehr der Donau und suchte im Villinger Raum sämtliche Uferbereiche ab.

Hoffen und Bangen im Regenwetter: Über 400 Menschen machen sich in Villingen am 26. Dezember auf die Suche nach Dirk Brünker. | Bild: Trippl, Norbert

Das Laiblewaldgebiet wurde am 26. Dezember erneut von der Kriminalpolizei durchkämmt. Die Spürhunde sollen an diesem Tag mehrfach einer Spur gefolgt sein. Im Bereich der Kläranlage haben die Tiere die Fährte des 61-Jährigen dann jedoch verloren. Versuche, über Videokameras am Gefängnis zu klären, in welche Richtung Dirk Brünker gelaufen sein könnte, sind gescheitert.

Die Personenbeschreibung des Vermissten

_______________ Folgende Personenbeschreibung und ein Foto wurden am 25. Dezember 2022 von der Polizei freigegeben: 61 Jahre, 1,90 Meter groß, schlank, kurze graue Haare, blaue Augen. Dirk Brünker trug eine blaue Jeans, ein olivegrüner Parka, braune Schuhe und ein blaues Sweatshirt mit Streifen. Der Vermisste ist Brillenträger, trägt diese jedoch selten. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass ihm etwas zugestoßen ist oder er sich in einer hilflosen Lage befindet, ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer des Villinger Reviers, 07721-6010, angewiesen._______________

Auch in der Nacht zum 27. Dezember flog der Polizeihubschrauber über Villingen, viele Menschen beteiligten sich morgens an der Suche. Spürhunde waren ebenfalls wieder im Einsatz. Selbst die Profifußballer des FC Magdeburg halfen ihrem Kollegen Kai Brünker bei der Suche nach seinem Vater. Dirk Brünker selbst war über Jahrzehnte Fußballer, spielte bis zu seinem Karriereende 1992 beim FC 08 Villingen.

Polizisten suchen an der Brigach nach dem Vermissten 61-jährigen Dirk Brünker. | Bild: Trippl, Norbert

Am 28. Dezember, fünf Tage nach dem Verschwinden von Dirk Brünker, suchten über 100 Polizisten immer noch nach dem 61-Jährigen. Beamte liefen die Brigach an beiden Ufern zu Fuß ab, ein Suchhubschrauber war erneut im Einsatz und flog das Gebiet bis nach Donaueschingen mit einer Wärmebildkamera ab – erfolglos.

Villingen-Schwenningen Suche nach Dirk Brünker: Rene Wellinger ist seit Tagen auf seinem Quad unterwegs Das könnte Sie auch interessieren

Handy von Dirk Brünker kann nicht geortet werden

Auch ein Ortungsversuch des Mobiltelefons blieb erfolglos. Das Gerät des Gesuchten ist „entweder ausgeschaltet oder der Akku ist leer“, sagte Polizeipräsidiumssprecher Jörg-Dieter Kluge. Hierfür hatte die Polizei die Herstellerfirma in Kalifornien sowie den Netzbetreiber kontaktiert.

Am Abend des 23. Dezember war das Mobiltelefon letztmals eingeloggt. Seitdem ist die Leitung tot. Die Ehefrau des Vermissten schildert, dass er das Handy „nie ausgeschaltet hat“.

Jörg-Dieter Kluge, Sprecher des Polizeipräsidium Konstanz. | Bild: Göbel, Nathalie

Sechs Tage nach dem Verschwinden von Dirk Brünker kam das Technische Hilfswerk zum Einsatz. 16 Männer des THW suchten erneut den Laiblewald ab, diesmal in der Nähe der Warenbergschule. Das Einsatzteam hatte hierfür das Waldstück zwischen Magdalenenberg und Rietheimer Kapelle in Parzellen aufgeteilt und in kleinen Trupps durchkämmt.

Dennis Riesle und Stefan Boos (von links) vom Villinger THW: Sie steuern von der Warenbergschule aus den Sucheinsatz im Laiblewald. | Bild: Trippl, Norbert

Am Marbacher Wehr haben Taucher des Technischen Hilfswerk zusätzlich das Warenbachgelände sondiert. Auch diese Anstrengungen blieben ohne Erfolg. Polizeibeamten untersuchten zudem den Bereich einer früheren Arbeitsstätte des 61-jährigen Villingers.

Wie geht es weiter?

Mit der Suche rund um Villingen und in der Stadt „sind wir jetzt langsam am Ende unserer Möglichkeiten“, sagte Polizeipräsidiumssprecher Jörg-Dieter Kluge am 28. Dezember. Doch es gibt noch andere Spuren.

„Die Polizei geht nun weiter allen Hinweisen nach und bearbeitet den Fall Schritt für Schritt.“ Kluge sprach am 30. Dezember von bislang „etwas über 50 Hinweisen“, die zu dem Vermisstenfall eingegangen seien.

Die Bereitschaftspolizei macht sich an der Villinger Wache bereit zum Sucheinsatz nach Dirk Brünker. | Bild: Trippl, Norbert

Polizei geht nicht von Gewaltverbrechen aus

Am 2. Januar 2023 verfolgte die Polizei zwei Handlungsstränge: Zum einen führten die Beamten Gespräche mit dem Umfeld des 61-Jährigen. Zum anderen wurde noch einmal versucht, durch Auswertung letzter Datenverkehrsströme des Handys Hinweise über den Verbleib des Vermissten zu erlangen. Die Kriminalpolizei geht weiterhin von einem Vermisstenfall ohne Gewalteinwirkungen aus.