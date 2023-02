Ihren Anfang nahm die Schlägerei in der Färberstraße. Später trafen sich die Kontrahenten am Villinger Bahnhof wieder. Dann krachte es zwischen ihnen.

Am frühen Samstagmorgen stritten sich kurz vor 5 Uhr in einer Gaststätte in der Färberstraße zwei Männer. Dabei erhielt ein 24-Jähriger von einem unbekannten Kontrahenten eine Ohrfeige. Als der Geschädigte und ein 25-jähriger Begleiter wenige Minuten später zum Bahnhof gingen, trafen sie wieder auf den Unbekannten, der ebenfalls von einem weiteren Mann begleitet wurde, meldete die Polizei.

Handfeste Schlägerei

Ein Wortgefecht zwischen den vier Männern eskalierte in einer handfesten Schlägerei, wobei sich der 24-Jährige und sein ein Jahr älterer Bekannter leichte Verletzungen zuzogen. Die unbekannten Schläger entfernten sich danach in Begleitung von zwei Frauen in Richtung Bickenstraße.

Von ihnen liegt folgende Personenbeschreibung vor: Beide sollen knapp 30 Jahre alt sein, wobei der erste schlank und etwa 1,80 Meter groß sein soll. Sein Begleiter ist circa 1,90 Meter groß und von etwas kräftigerer Statur.

Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Männer wegen Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Auch die zwei Begleiterinnen der Tatverdächtigen werden gebeten, sich bei der Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 6010 zu melden.

Zwischenbilanz aus der Villinger Kneipenmeile

Doch wie verlief die Villinger Fastnacht vor allem in der Färberstraße? Da gab es für die Polizei schon am Schmotzige Dunschtig und Freitagmorgen viel zu tun. Auch danach wurden viele Rangeleien vor allem zwischen Betrunkenen registriert, die allerdings gar nicht alle geahndet werden konnten, berichtete ein Polizeisprecher. Zu unübersichtlich sei oft die Lage gewesen. In solchen Fällen sei gar nicht klar gewesen, von wem der Streit ausgegangen war.

