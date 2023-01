Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden Echt die Höhe – wieder ein Unfall! Auch an Tag zwei kracht ein Laster gegen die neue Höhenbegrenzung Viel zu tun haben Mitarbeiter der Technischen Dienste mit Reparaturarbeiten in der Peterzeller Straße. Nach einem Unfall am Dienstag ist auch am Mittwoch ein Lastwagen in die Absperrung vor der Brücke gekracht.

Am Mittwoch ist erneut ein Lastwagen in die neue Höhenbegrenzung vor der Brücke in der Peterzeller Straße gekracht. Der Unfall ereignet sich dieses Mal auf der stadtauswärts liegenden Seite. Der Schaden ist jedoch gering. Am Dienstag war ein Lastwagen auf der anderen Seite auf die Absperrung gekracht. | Bild: Hahne, Jochen