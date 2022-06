Die Lange Kulturnacht in Schwenningen am Samstag, 2. Juli, steht in ihrer 15. Auflage ganz im Zeichen des 50. Geburtstags von VS. Eröffnet wird die Veranstaltung um 18 Uhr durch die Kirchenglocken der Stadtkirche Schwenningen. Gegen 18.10 Uhr hält dann OB Jürgen Roth die Eröffnungsrede. Was dann bis Mitternacht folgt, lesen Sie hier.

Bild: Gora, Aldo

(1) Muslenplatz, (2) Marktplatz Open-Air, (3) Mauthepark, (4) Kinderbühne, (5) Hockenplatz, (6) Foyer Gartenschule, (7) Marktplatz, (8) Bürkstraße, (9) Kirchstraße, (10) Vorplatz evangelische Stadtkirche (11) Evangelische Stadtkirche, (12) Muslenzentrum, (13) Irish Pub, (14) Uhrenindustriemuseum, (15) Stadtbibliothek Schwenningen, (16) In der Muslen, (17) Friedrich-Ebert-Straße, (18) Friedenskirche, (19) Restaurant Bosporus, (20) Jugendhaus Spektrum – Rock-Garten Open-Air, (21) Arena Club und Picknick Imbiss, (22) Janusz-Korcaz-Schule, (23) Hochschule Furtwangen, (24) Duale Hochschule, (25) Städtischce Galerie, (26) Alpenland, Haus der Betreuung und Pflege

Zeitplan der Kulturnacht (Ort) 15 Uhr > Tag der offenen Hochschultür (23) 17 Uhr > Musikakademie bringt die Kulturnacht zu den Senioren (26) 18 Uhr > Kirchenglocken der Stadtkirche Schwenningen (1)

> Tamilische Tänze aus Sri Lanka, Tamilische Bildungsvereinigung Schwenningen (2)

> Spiele und Kulinarisches, DLRG Schwenningen (3)

> Spiele und Kulinarisches, Georg-Müller-Schulen (3)

> Konzert ‚Kinder- und Jugend-Gitarrenorchester‘ (3)

> Kinder- und Jugendzirkus der Stadt VS (5)

> Bauchtanz und Kulinarisches, Oriental Grill (7)

> Kulinarisches, Eiscafé Arlotti (7)

> Fest der türkisch-griechischen Freundschaft (8)

> Lebende Statuen und Kulinarisches, Neckar-Fleckle Schwenningen (9)

> Ebru und Kulinarisches, Jugend und Elternverein SWB (9)

> Rock-Biergarten, Rotary Club VS-Mitte (10)

> Sommerkonzert, Junge Philharmonie St. Ursula & Musikakademie VS (11)

> Lions hilft (12)

> Konzert ‚Caverhill Guardians‘ (13)

> Hüpfburg (15)

> Airbrush-Tattoos (15)

> Aktion ‚Gemischtes Doppel‘ (15)

> Schwenninger Knöpfle (15)

> Fotoausstellung ‚Sehen Sie hin‘ (15)

> Infostand der Volkshochschule (15)

> Bücherflohmarkt (15)

> Kulinarisches Angebot (15)

> Sport-Aktion, BSV 07 Schwenningen – 125 Jahre (16)

> Basketball-Shooter, Basketballverein VS (16)

> Musik und Kulinarisches, Guggenmusik Krawazi-Ramblers, Glonki-Gilde Villingen (16)

> Musik und Kulinarisches, Guggämusik Fetzä-Bätscher (16)

> Orientalischer Bauchtanz, Saz und Soul (16)

> Bunter italienischer Abend, Gelateria Gianotti (16)

> Prosecco-Bar, Boutique Casa Moda (17)

> Konzert der Klarinetten-Ensembles, Musikakademie VS (18)

> Konzerte ‚Flying Folk Circus‘ (18)

> Türkische Nacht (21)

> Ausstellung und Führung ‚Auf nach Japan!‘ (25) 18.10 Uhr > Eröffnung (1) 18.15 Uhr > Aufführung ‚Faustische Etüden‘ (22) 18.25 Uhr > Zirkus Confetti, TV Villingen (2)

> Tanz und Kulinarisches, Alevitische Gemeinde (5)

> Aufführung ‚Faustische Etüden‘ (26) 18.30 Uhr > Konzert ‚DIVA‘ (1)

> Mitmachzauber mit Pfiffikus (4)

> Konzert des Zupforchesters VS (6)

> Mini-Wii-Turnier (15)

> Konzert ‚Clarisma‘, Musikakademie VS (18) 18.35 Uhr > Aufführung ‚Faustische Etüden‘ (26) 18.45 Uhr > Aufführung ‚Faustische Etüden‘ (26) 18.50 Uhr > Tanz und Kulinarisches, FK Bratsvo (5) 18.55 Uhr > Hip-Hop-Gruppen, Tanzschule GymDance Villingen (2) 19 Uhr > Percussion in Concert, Musikakademie VS (3)

> Konzert des Flötenquartetts ‚L´Arte dei Flauti‘ (6)

> Tanz und Kulinarisches, Griechische Gemeinde VS (9)

> Konzert ‚Dörr-Brüder live‘ (14)

> Bücher-Helden-Raten (15)

> ‚Campus‘ – Vernissage mit Live-Act, DHBW VS (24) 19.15 Uhr > Pole Dance, Tanzschule GymDance Villingen (2)

> Kroatischer Volkstanz und Kulinarisches (5)

> Konzert ‚Miteinander – Füreinander‘, Liederkranz 1837 Schwenningen (11) 19.30 Uhr > Hip-Hop-Gruppen, Ellis Tanzraum Schwenningen (2)

> Kaspertheater ‚Kasper und der Zauberer‘ (4)

> Mini-Wii-Turnier (15)

> Konzert ‚Atmo & Ease‘ (20)

> Lesung mit Autor Bhajan Noam (22) 19.45 Uhr > Susans Tanzstudio (2)

> Konzert des Schulorchesters, Gymnasium am Romäusring Villingen (5) 20 Uhr > Konzert ‚The Rollics‘ (3)

> Konzert ‚Brass for Peace‘, CVJM Posaunenchor Schwenningen (6)

> Bücher-Helden-Raten (15) 20.15 Uhr > Twirling, MMC Twirling Sport VS (1)

> Tanz und Kulinarisches, Serbisch Orthodoxe Gemeinde ‚Kud Jelek‘ (2) 20.20 Uhr > Uhr Konzert ‚RIFF‘ (5) 20.30 Uhr > Kaspertheater ‚Bello der Räuberschreck‘ (4)

> Mini-Wii-Turnier (15) 20.40 Uhr > Rhythmische Sportgymnastik, TG Schwenningen (1)

> Konzert ‚New Tapers – FolkPunk‘ (20) 20.45 Uhr > Konzert des Akkordeonvereins Blau-Weiß VS (6) 21 Uhr > Tanzshow ‚Black Zone‘, TSC Schwenningen (1)

> Konzert der Stadtmusik Schwenningen (2)

> Bücher-Helden-Raten (15) 21.10 Uhr > Tanz und Kulinarisches, Tamilische Vereinigung Schwarzwald-Baar (1) 21.15 Uhr > Konzert Jens Ehrath ‚Get Yer Wah-Wah Out‘ (3) 21.30 Uhr > Konzert ‚Matthias Rapp – unplugged‘ (1)

> Zaubervorstellung ‚Magisches Intermezzo‘ (4)

> Orientalischer Tanz ‚Trio Sanaya‘ (5)

> Mini-Wii-Turnier (15) 21.50 Uhr > Konzert ‚Scarcrow‘ (20) 22 Uhr > Tanzshow, Rock´n´Roll Club Villingen (2)

> Konzert, Männergesangverein Frohsinn Obereschach (11) 22.15 Uhr > Konzert ‚Bad Label‘ (3)

> Konzert mit Damiano Maiolini (5) 22.20 Uhr > Tanz und Kulinarisches, Kirchengemeinde St. Georgios Schwenningen (2) 22.30 Uhr > Musik-Show ‚The Queens of Soul‘ (1)

> Konzert, Colours in Motion (11) 22.45 Uhr > Bauchtanz ‚Aimee‘ (2) 23 Uhr > Konzert ‚Cloud Seven‘ (5) 23.10 Uhr > Konzert ‚Kill the Machine – A Tribute to Rage Against the Machine‘ (20) 23.15 Uhr > Konzert ‚Silke Vogt‘ (2) 23.45 Uhr > Konzert ‚Marius‘ (3) Mitternacht > Musikalisches Feuerwerk (1)

> Konzert ‚ImPuls‘ (2)