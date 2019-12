Freude an der Tannheimer Nachsorgeklinik: Die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) hat mit ihrer Weihnachtsschlittenaktion für die Tannheimer Nachsorgeklinik 4000 Euro gespendet.

Schwarzwald-Baar Seilbahn-Eröffnung in der Nachsorgeklinik Tannheim mit den Fußballprofis vom VfB Stuttgart Das könnte Sie auch interessieren

Stefan Kempf vom EnBW-Regionalzentrum Heuberg-Bodensee übergibt auf dem Bild den symbolischen Scheck an die Klinik-Geschäftsführer Thomas Müller und Roland Wehrle. Schon seit vielen Jahren verbindet eine Kooperation die Klinik, das Medienhaus SÜDKURIER und die EnBW. Roland Wehrle unterstreicht, wie wichtig Spenden für die renommierte Einrichtung sind, in der jährlich Hunderte Familien Hilfe und Halt finden.

Schwarzwald-Baar Die Eröffnung des Erlebnis-Parcours in der Nachsorgeklinik im Video-Rückblick Das könnte Sie auch interessieren

Die Spende der EnBW fließt in die Gesamtsumme der SÜDKURIER-Weihnachtsaktion ein. Mit dem Geld sollen die Nasszellen in den 48 Appartements saniert und das Mobiliar erneuert werden. Bei der jährlichen Spendenaktion stellt der SÜDKURIER die Schicksale vieler junger Patienten vor, die in Tannheim neue Kraft tanken. Mitarbeiterin Silke Weidmann porträtiert verschiedene Familien.