Das hat Cesare Gianotti noch nie erlebt. Ein Schwarm mit über 10.000 Honigbienen hat sich am Samstagnachmittag um 17 Uhr auf einem Sonnenschirm in seinem Eiscafé Zampolli eingenistet.

„Es ist eine besonderer Attraktion zur Frühlingsmesse, aber gut dass die Bienen erst jetzt gekommen sind und nicht zur Hauptgeschäftszeit“, so Gianotti.

Cesare Gianotti betreibt das Eiscafé Zampolli in der Villinger Innenstadt – das Bild ist aus dem Mai 2022. | Bild: Dominik Zahorka

Aus Sicherheitsgründen durfte die Hälfte der Sitzplätze vor dem Zampolli nicht belegt werden. Hunderte von Bienen schwärmen umher und die alarmierte Polizei achtete mit zwei Beamten darauf, dass die Passanten und vor allem die Kinder dem Schwarm nicht zu nahe kommen.

Die Imker Thorsten Kortmann und Jochen von der Horst von links) machen sich ein Bild von der Lage und sind sich sicher, dass sich die Bienenkönigin im Schwarm befindet. Der Bereich wird von der Polizei abgesichert. | Bild: Roland Dürrhammer

„Hier muss sich die Königin befinden“, sagt Imker Thorsten Kortmann, der zusammen mit Jochen von der Horst zum Einsatz gerufen wurde, und zeigt auf die Schirmspitze, auf der sich eine dichte Schwarmtraube der fleißigen Arbeiterinnen gebildet hat.

Ob die Bienen, die sich eigentlich von Pollen und Nektar ernähren, das leckere Speiseeis angelockt hat, fragen sich die Passanten. „Die Bienen haben wahrscheinlich aus Platzmangel ihren Stock verlassen und legen hier eine Pause ein, bis sie einen neuen Platz gefunden haben“, erklärt Kortmann.

So werden die Bienen eingesammelt

Die beiden Imker sind ganz entspannt und wollen das Bienenvölkchen erstmal zu Ruhe kommen lassen.

Bild: Roland Dürrhammer

Nach einer halben Stunde war es dann soweit. Kortmann steigt in Schutzkleidung auf eine Leiter und besprüht mittels eines Drucksprühers die Bienen mit Wasser, um den Regen zu imitieren, damit die Bienen sich dichter zusammenziehen und sie flugunfähiger zu machen.

Mit einem Bienenbesen schiebt Kortmann die Insekten vorsichtig in eine Kunststoffbox.

In Schutzkleidung steht Imker Thorsten Kortmann auf der Leiter um den Bienemschwarm einzusammeln. | Bild: Roland Dürrhammer

Nach und nach siedelt er sie in eine Schwarmkiste um.

Jochen von der Horst (links) und Thorsten Kortmann bringen die Bienen in eine Schwarmkiste. | Bild: Roland Dürrhammer

Was passiert mit den eingesammelten Bienen? „Die Bienen kommen zu uns in das Gymnasium am Romäusring. Wir haben bereits drei Völker als Schulbienen und hoffen nun, dass sich aus dem Schwarm eine weiteres Bienenvolk bildet“, sagt Schulleiter und Imker Jochen von der Horst. Im Biologieunterricht werde Honig und Bienenwachs gewonnen.

Nach einer weiteren halben Stunde war auch ein zweiter Schirm, auf der sich eine kleinere Schwarmtraube gebildet hatte, von den Bienen befreit. Das Schwärmen konzentrierte sich nun rund um die Schwarmkiste.

In der Schwarmkiste muss die Königin sein. Die schüttet den Botenstoff Pheromon aus, um den Schwarm anzulocken. | Bild: Roland Dürrhammer

„Es sieht so aus, dass sich die Königin in der Schwarmkiste befindet“, sagt von der Horst, während sich immer mehr Bienen in der Kiste sammeln. „Die Königin schüttet den Botenstoff Pheromon aus, der die Bienen anlockt“, erklärt Kortmann und zeigt sich zuversichtlich, dass sich innerhalb von zwei bis drei Stunden die meisten Bienen in der Schwarmkiste befinden.