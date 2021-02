VS-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 6 Minuten

Bienenwachs ist Vertrauenssache: Das Wabenwerk-VS von Sascha Simon floriert auch in der Corona-Krise

Sascha Simon aus VS-Schwenningen hat sein Hobby zum Beruf gemacht, zumindest in Teilzeit. Seit 2019 arbeitet er in seiner kleinen Firma in VS-Schwenningen das Bienenwachs von seinen Kunden zu neuen Waben-Mittelwänden um. Seine Dienstleistung steht unter Imkern hoch im Kurs, auch im Corona-Lockdown. Mit vielen Bildern und Videos!