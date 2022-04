Das Gefühl trügt nicht: Viele Landesstraßen im Schwarzwald-Baar-Kreis sind in schlechtem Zustand. Rund ein Viertel der Verbindungen sind so marode, dass sie einen Warnwert überschreiten und bauliche oder verkehrsbeschränkende Maßnahmen eingeleitet werden müssen. Doch welche Straßen sind das?

Bild: Hauser, Gerhard

Anstatt jede Stunde fährt die Schwarzwaldbahn nur noch im Zweistundentakt. Ab dem 24. April sollten die Züge eigentlich wieder regulär fahren. Doch daraus wird nichts. Bleibt die Frage: Wann fährt die Schwarzwaldbahn wieder nach dem regulären Fahrplan?

Bild: Matthias Jundt

So etwas hat Tilo Päßler in 30 Berufsjahren noch nicht erlebt: Das Telefon des Heizungsbauers steht nicht mehr still. Alle wollen eine neue Heizung. Doch da fangen die Probleme schon an. Warum es aktuell so schwierig ist, seine Heizung auf erneuerbare Energien umzustellen.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Und sonst so?