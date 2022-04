Kreis Rottweil vor 2 Stunden Polizei will nur ein Handy zurückgeben: Da entdeckt sie 132 Marihuana-Pflanzen Polizisten im Landkreis Rottweil wollen nur freundlich sein. Sie klingeln wegen eines verlorenen Mobiltelefons an der Tür. Da machen sie eine verblüffende Entdeckung, denn sie finden nicht nur Drogen.

Marihuanapflanzen (hier ein Symbolbild) werden bei einer Wohnungsdurchsuchung in Sulz am Neckar gefunden. Dabei klingelt die Polizei wegen etwas ganz anderem an der Tür. | Bild: Polizei