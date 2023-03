Das Verkehrsministerium des Landes hat jetzt die geplanten Straßensanierungen auf den Bundes- und Landesstraßen von Baden-Württemberg in diesem Jahr veröffentlicht. Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es eine Reihe größerer Sanierungsvorhaben am übergeordneten Verkehrsnetz.

Die Sanierungen werden den Straßenzustand und die Verkehrssicherheit verbessern, aber auch die Geduld der Verkehrsteilnehmer immer wieder strapazieren. Eine große Baumaßnahme ist beispielsweise der Bau eines Beschleunigungsstreifens beim Ampelknoten der B 27/B 33 bei Bad Dürrheim. Verkehrsbehinderungen dürften dort vorprogrammiert sein.

Das Baureferat des Regierungspräsidiums in Donauschingen gibt zu den geplanten Baumaßnahmen folgende Informationen.

VS-Marbach/Bad Dürrheim:

Am großen Ampelknoten bei Bad Dürrheim steht dieses Jahr der Neubau einer Beschleunigungsspur auf der B33 von Marbach in Fahrtrichtung Bad Dürrheim an. Geplant ist außerdem der Neubau einer Wendeplatte für den Winterdienst. Die Bundesstraße 33 wird auf zwei Spuren – mit verkürztem Linksabbieger – verschmälert. Die Kreisstraße 5734 zwischen Marbach und Bad Dürrheim ist während der Bauarbeiten für drei Wochen ohne Einschränkung zu befahren, für drei weitere Wochen ist eine Vollsperrung geplant. Ein Starttermin steht noch nicht fest.

Bad Dürrheim:

Instandsetzung der Brücke über die Bundesstraße 27 am Friedhofweg in Bad Dürrheim: Der Belag wird komplett erneuert, ebenso die Abdichtung, die Kappen und das Brückengeländer. Die Unterseite weist umfangreiche Schäden auf. An den Pfeilern müssen Korrosionsschäden saniert werden. Geplant sind die Bauarbeiten von Juni bis Oktober.

Die Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die B33/B27 am Friedhofsweg bei Bad Dürrheim wird saniert. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Donaueschingen:

Brückensanierung über die B 27 beim Recyclinghof Donaueschingen am Neberweg: Realisiert wird eine Kompletterneuerung des Belags, der Abdichtung, der Kappen und des Geländers. Die Unterseite weist umfangreiche Schäden auf. Die Bauarbeiten sind von Juni bis Oktober vorgesehen.

Auch diese Brücke über die B 33/B27 beim Recyclinghof Donaueschingen steht auf dem Sanierungsplan des Landes. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Hüfingen:

Brückeninstandsetzung an der B 27 zwischen Hüfingen und Behla beim Wasserturm über die Kreisstraße 5753: Vorgesehen ist die Kompletterneuerung von Belag, Abdichtung und den Brückenkappen, der Geländer und Schutzplanken. An den Widerlagern werden Korrosionsschäden saniert. Baustart ist ab dem dritten Quartal vorgesehen, die Fertigstellung voraussichtlich 2024.

Auf der Sanierungsliste des Landes steht auch diese Brücke an der B27 bei Hüfingen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Schönwald/Triberg:

Fahrbahndecken-Erneuerung der Bundesstraße 500 von der Einmündung ins Weißenbachtal beim Waldpeter bis zum Ortsanfang Triberg. Vollsperrung zwischen Mitte März und Ende Oktober. Die Umleitung führt über Schonach in beiden Richtungen.

Triberg:

Instandsetzung einer bergseitigen Stützmauer an der Bundesstraße 33 zwischen Nußbach und Sommerau mit Sanierung des Mauerwerk zwischen Juli bis Oktober 2023.

Felssicherungsarbeiten an der B 33 zwischen Triberg und Hornberg nördlich des Steinbistunnels. Termin ist noch offen.

Triberg/St. Georgen:

Felssicherungen zwischen Nussbach und St. Georgen. Die Bauzeit wird zwischen Januar und Juli terminiert. Die Bauarbeiten sind teilweise nur mittels Ampelbetrieb und einstreifiger Verkehrsführung durchführbar.

St. Georgen:

Radwegsanierung an der Landesstraße 175 zwischen St. Georgen und Langenschiltach am Brogen bei St. Georgen. Der Termin ist noch offen.

Hammereisenbach:

Erneuerung der Ortsdurchfahrt Hammereisenbach auf der Landesstraße 172 in 2023 einschließlich Tiefbauarbeiten der Stadt Vöhrenbach. Der Termin steht noch nicht fest. Geplant ist eine Vollsperrung mit Umleitungen über Vöhrenbach, Furtwangen und das Urachtal.

Unterkirnach:

Brückensanierung auf der L 173 zwischen Villingen und Unterkirnach an der Kirnachbrücke bei der Romäusquelle. Vorgesehen ist ein Teil-Ersatzneubau, bei dem nur der Überbau erneuert wird. Der Zeitraum steht noch nicht fest. Geplant ist eine örtliche zweistreifige Umfahrung.

Die Kirnachbrücke zwischen Villingen und Unterkirnach bei der Romäusquelle. | Bild: Hans-Jürgen Götz

VS-Villingen:

Ersatzneubau der Kuhmoosbachbrücke an der Landesstraße 181 zwischen Pfaffenweiler und Villingen. Ein Termin steht noch nicht fest.

Durch einen Neubau ersetzt wird die Kuhmoosbachbrücke an der Landesstraße 181 zwischen Pfaffenweiler und Villingen. Im Hintergrund rechts ist die Reithalle im Villinger Friedengrund zu erkennen, links oben das Pfadi-Heim. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Schonach:

Instandsetzung einer Stützmauer an der Landesstraße 109 in Ortsdurchfahrt Schonach mit Geländererneuerung. Termin noch offen.

Blumberg:

Fahrbahndecken-Erneuerung auf der B 27 zwischen der Landesgrenze zur Schweiz am Grenzübergang Bargen und der Einmündung B 314 in Richtung Kommingen. Die Bauarbeiten sind im April und Mai geplant.

Fahrbahndecken-Erneuerung der B 314 zwischen Grimmelshofen und Fützen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Mitte Juni beginnen und bis Ende Juli dauern.

Hüfingen:

Straßensanierung an den Landesstraßen 181 und 171 in der Ortsdurchfahrt Hüfingen: Hier werden die Schaffhauser-, Dögginger-, Bräunlinger- und die Hauptstraße saniert. Die Maßnahme wird durch die Stadt Hüfingen betreut.

Die Landesstraße 181 und 171 werden in der Ortsdurchfahrt Hüfingen erneuert. | Bild: Hans-Jürgen Götz

