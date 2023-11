Das SÜDKURIER Medienhaus bittet mit der diesjährigen Weihnachtsaktion um Ihre Unterstützung für die Nachsorgeklinik Tannheim in Villingen-Schwenningen . Mit den Spenden wird unter anderem eine Erweiterung auf dem Gelände finanziert. Die Bankverbindung der Nachsorgeklinik lautet:Sparkasse Schwarzwald-BaarIBAN: DE17 6945 0065 0010 5500 11BIC: SOLADES1VSSStichwort: Hilfe für Tannheim 2023/2024Für Spenden ab 100 Euro wird automatisch eine Spendenbescheinigung ausgestellt, sofern Name und Anschrift bei der Überweisung vollständig angegeben sind. Unterhalb dieses Betrages reicht zur Vorlage beim Finanzamt die Vorlage eines Kontoauszuges.

Aktion SÜDKURIER hilft

Rund zehn Millionen Euro haben unsere Leser in den vergangenen 30 Jahren gespendet. Dank eines Erlöses der letztjährigen Spendenaktion von 657.000 Euro wurde diese Schallmauer erreicht. Alle Spendengelder helfen, die Klinik in ihrer einmaligen Form betreiben zu können und sie auf dem neuesten Stand zu halten. Viele kleine und große Vorhaben wurden so für die Klinik bezahlbar. Bereits im Jahr 2015 konnte ein Erweiterungsbau für die „Reha27plus“, das Haus SÜDKURIER in Betrieb genommen werden. Schon 2010 wurde ein Anbau an das Hauptgebäude finanzierbar, hier ist der Tagungstreffpunkt „Raum SÜDKURIER“ angesiedelt. Gleich zu Beginn des kommenden Jahres wird Dank der Unterstützung unserer Leser das neue Kinderhaus in Betrieb gehen.