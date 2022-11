von Cornelia Putschbach

Sie waren wohl die wichtigsten Gäste eines besonderen Abends in der Villinger Neuen Tonhalle: die zehnjährige herztransplantierte Lynn Rappmann mit ihrer Familie und der an Mukoviszidose erkrankte Rossario „Rossi“ Fuca mit transplantierter Lunge. Sie sind Patienten der Nachsorgeklinik im Villingen-Schwenninger Stadtbezirk Tannheim.

Sie sagen der Nachsorgeklinik Tannheim als Vertreter ganz wichtiger Partner auch weiterhin ihre Unterstützung zu: Fußballer und Markenbotschafter Cacau (von links) sowie Christine Potnar vom VfB Stuttgart, Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein, Andreas Küchle, Sparda-Bank Baden-Württemberg, und Andreas Ambrosius, Chefredaktion Lokales des SÜDKURIER Medienhauses. | Bild: Cornelia Putschbach

„Aufenthalte in der Klinik bringen uns nachhaltig viel Kraft für den Alltag“, so Meike Rappmann, die Mutter der kleinen Patientin. Für Menschen wie sie wurde die Klinik vor 25 Jahren eröffnet, für deren Bau und Erhalt sich zahllose Menschen durch Spenden, durch ihre Arbeit oder in anderer Form einbringen.

Rosario Fuca (von links) sowie Familie Rappmann mit den Kindern Lynn, Tilda und Annie und den Eltern Malte und Meike Rappmann berichten Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein (Zweite von links), warum die Nachsorgeklinik Tannheim für sie so besonders wichtig ist. | Bild: Cornelia Putschbach

In der Tonhalle wurde am Samstagabend das 25-jährige Bestehen der Nachsorgeklinik Tannheim gefeiert. Geladen waren Mitarbeiter und Mitstreiter, die sich – jeder auf seine Art und Möglichkeit – für die Nachsorgeklinik einsetzen. Allen gemeinsam ist, dass die Nachsorgeklinik ihre Herzenssache geworden ist.

Sportstars machen sich stark für die Klinik

Immer wieder machen sich auch Prominente für die Unterstützung der Klinik stark. Und so waren am Samstag auch Skisprungweltmeister Martin Schmitt und Fußball-Star Cacau, mittlerweile Markenbotschafter des VfB Stuttgart, in die Tonhalle geklommen.

Das Gästebuch der Nachsorgeklinik Tannheim füllt sich. Hier tragen sich Fußballer und Markenbotschafter Cacau (rechts) sowie Christine Potnar (zweite von rechts) vom VfB Stuttgart ein und gratulieren der Nachsorgeklinik zum Jubiläum. | Bild: Cornelia Putschbach

Gerne hätte man in größerem Rahmen mit einem Fest an der Klinik gefeiert, doch Corona erlaubt das derzeit nicht. Möglichst bald aber möchte man die Türen der Klinik auch wieder für die Öffentlichkeit öffnen, kündigte Geschäftsführer Thoimas Müller jetzt an.

Die Menschen sollen sehen können, was ihre Spendengelder bewirken und wie sich die Klinik als „Megaerfolgsgeschichte“, wie Sonja Faber-Schrecklein als Moderatorin des Abends die Nachsorgeklinik bezeichnete, weiterentwickelt.

Die Fußball-Freestyler Patrick Bäurer (links) und Aguska Mnich (zweite von rechts) haben Skispringer Martin Schmitt (Bildmitte) und Fußballer Cacau zu sich auf die Bühne geholt. Und lassen die beiden beweisen, was sie mit dem Fußball in Sachen Freestyle drauf haben. | Bild: Cornelia Putschbach

Viel hat sich in den vergangenen 25 Jahren in der Nachsorgeklinik getan. Die beiden Geschäftsführer Roland Wehrle und Thomas Müller fassten in einem Rückblick die Jahre seit dem Entstehen der Idee zusammen.

Dabei wurde deutlich: Nur weil es gelang, viele Menschen für das Konzept der familienorientierten Reha zu begeistern, gelang es schließlich auch, die Versicherungsträger zu überzeugen.

Gerlinde Durler, Sabine Feil, Anita Haas, Alexandra Hildebrand, Melitta Welker, Randolf Merkel, Jens Stoermer und Alexander Tschernych arbeiten seit 25 Jahren und damit seit deren Eröffnung in der Nachsorgeklinik Tannheim. Für diese Treue danken ihnen die beiden Geschäftsführer Thomas Müller und Roland Wehrle (von rechts) ganz besonders. | Bild: Cornelia Putschbach

1995 konnte mit dem Bau der Klinik begonnen werden. Eröffnung war 1997. Mehrere Erweiterungen folgten. Und auch jetzt wird wieder an der Klinik gebaut. Ein Kinderhaus entsteht und weitere Therapieräume sowie ein Stiftungsgebäude sind in der Planung.

Das alles ist nur möglich, weil die Klinik auf Partner und Gönner bauen kann. Für den SÜDKURIER erzählte Dieter Wacker, ehemaliger stellvertretender Chefredakteur, auf der Bühne der Tonhalle, wie er mit der Vision Roland Wehrles von einer Klinik für familienorientierte Nachsorge vor beinahe 30 Jahren in die Chefredaktion fuhr und schließlich eine erste Spendenaktion folgen konnte.

Schon seit Jahrzehnten unterstützt vom SÜDKURIER

Auch heute steht der SÜDKURIER fest hinter der Unterstützung für die Nachsorgeklinik. „Man muss dieser Arbeit ein Gesicht geben. Wir als Regionalzeitung sehen unseren höheren Sinn darin, Gemeinschaft zu stiften sowie Heimat lebens- und liebenswert zu machen. Auch unsere Leser tragen dazu durch ihre große Unterstützung für die Nachsorgeklinik einen großen Teil bei“, betonte Andreas Ambrosius, Chefredaktion Lokales im SÜDKURIER Medienhaus.

Tannheims Ortsvorsteherin Anja Keller (Bildmitte) überreicht den beiden Geschäftsführern Roland Wehrle (vorne links) und Thomas Müller (vorne rechts) ein Präsent für die Nachsorgeklinik. Dabei betont sie, wie stolz der Stadtbezirk von Villingen-Schwenningen auf die Klinik ist. | Bild: Cornelia Putschbach

Für die Politik machten Tannheims Ortsvorsteherin Anja Keller, Bürgermeister Detlev Bührer und Landrat Sven Hinterseh ihre Unterstützung der Nachsorgeklinik deutlich.

Tannheim sei sehr stolz darauf die Klinik im Ort zu haben. Wann immer sie gebraucht würden, stünden die Tannheimer Vereine zur Mithilfe bereit. Anfängliche Skepsis sei schnell verflogen, so die Ortsvorsteherin.