Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Villingen-Schwenningen geriet am Donnerstagnachmittag ein Lastwagen in die Leitplanken und kippte auf die Seite. Der Fahrer und eine am Unfall beteiligte Autofahrerin wurden leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr etwa einen Kilometer nach dem Eschachtalparkplatz. Eine 64-jährige Mercedes-Fahrerin geriet laut Polizeiangaben auf der Fahrt in Richtung Singen aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern und über den Mittelstreifen. Sie prallte dann in das Heck des vorausfahrenden Lasters, der durch den Aufprall ebenfalls schlingerte und gegen die rechte Leitplanke fuhr.

Rechte Spur gesperrt

Über eine Strecke von rund 50 Meter walzte der über zehn Tonnen schwere Lastwagen die Leitplanke nieder und kippte dann auf die Seite. Wegen des Unfalls musste die rechte Spur gesperrt werden. Es bildete sich deswegen ein Rückstau bis zu fünf Kilometern Länge.

Katze im Wagen

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf über 50.000 Euro. Wegen einer im Mercedes transportierten Katze, die bei dem Unfall unbehelligt blieb, musste auch die Tierrettung an die Unfallstelle kommen.

Aktuell (Stand 16.50 Uhr) dauert die Bergung des Lastwagens noch an.