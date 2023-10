Das hätte noch viel schlimmer kommen können: Offenbar hat sich ein Maserati-Fahrer jetzt auf der Autobahn A81 nur mit knapper Not vor einem richtig schweren Unfall retten können – aber auch so war es heftig genug.

Was ist passiert? Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat laut Polizeibericht am Mittwochabend, 18. Oktober, gegen 21 Uhr den Unfall verursacht, an dem er und der Luxuswagen beteiligt waren. Das Ganze soll sich zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Tuningen ereignet haben.

Den Maserati erwischte es dabei ziemlich heftig. Der Lastwagen erlitt keinen Schaden und sein unbekannter Fahrer beging Fahrerflucht.

Lastwagen bremst Maserati aus

Der Lasterfahrer hatte zuvor einen Sattelzug überholt – und dabei laut Pressemitteilung beim Ausscheren vermutlich den herannahenden Maserati übersehen.

Der 50-jährige Maserati-Fahrer habe daher notfallmäßig auf den Standstreifen ausweichen müssen, um einen Kollision zu vermeiden. Und prallte dafür seitlich gegen den Auflieger des Sattelzugs, den der unbekannte Lasterfahrer gerade überholte.

Der Lastwagenfahrer hatte Glück: Laut Polizei ist sein Fahrzeug offenbar nicht beschädigt worden. Noch mehr Glück hatte der Maserati-Fahrer, denn er blieb ebenso unverletzt wie die anderen Beteiligten. Jedoch sei ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro entstanden, so die Polizei.

Dreiste Fahrerflucht

Der rücksichtlose Lastwagenfahrer sei allerdings einfach ohne anzuhalten weiter in Richtung Stuttgart gefahren, so die Polizei. Sie sucht nun nach Zeugen für Hinweise zu dem unbekannten Fahrer. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter der Nummer 0741 34879-0 melden.