Spielplatz

Der Rotary Club Villingen-Schwenningen und der Rotary Club VS Mitte haben den Spielplatz 2005 in Eigenleistung gebaut. 5000 Arbeitsstunden und 150.000 Euro geben die Clubs als Aufwand an. 2006 wurde die Anlage an die Stadt übergeben. 2018 wurde das Gelände dann für 90.000 Euro neu gestaltet, davon 38.000 an Spendengeldern. Unter anderem ist der Spielplatz seither behindertengerecht.