Warum in die Ferne reisen, wenn es zuhause doch am schönsten ist? Gerade jetzt in Corona-Zeiten verbringen sicher viele Menschen ihre Sommerferien lieber daheim, verschieben ihre Reisen in kommenden Jahre. So ein Urlaub muss jedoch keineswegs langweilig und ernüchternd sein, denn auch die Region hat einiges zu bieten. Man hat sogar die Chance, seine Heimat noch besser kennen zu lernen. Los geht es auf dem Hubenloch in Villingen.

Das Hubenloch Auf der Anhöhe mitten in Villingen liegt die rund neuen Hektar große Parkanlage mit einem der höchstgelegenen Rosengarten Europas auf 750 Metern, mit Aussichtsturm und weitläufigem Kinderspielplatz. Der Rosengarten ist öffentlich zugänglich und wurde 2009 im Rahmen der Landesgartenschau neu bepflanzt. Rund 100 Rosenarten gibt es zu bewundern, drunter auch die Beetrose Black Forest, die ihren Namen bei der Landesgartenschau erhielt und bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Die 25 Meter hohe Aussichtsplattform bietet einen tollen Blick über den Park, die Villinger Innenstadt und die Umgebung. Im Jahr 2005 stifteten und errichteten die Rotarier hier einen großen Spielplatz. Seit dem Dreißigjährigen Krieg wurde das Hubenloch immer wieder von Kriegsgegnern genutzt, um die Stadt unter Beschuss zu nehmen.

Die Parkanlage inmitten der Stadt beherbergt einen der höchsten Rosengärten Deutschlands, ja sogar Europas. „Und in diesem Jahr ist er besonders schön gepflegt“, ist Renate Blohmann voll des Lobes für die Stadtverwaltung, die die Pflege des Rosengartens verantwortet. Die Stadtführerin kennt die sich mit den edlen Gewächsen bestens aus und bietet auch Rosenführungen an. Für den SÜDKURIER stellt sie einige Besonderheiten vor.

Renate Blohmann begutachtet auf dem Hubenloch die Rosenzüchtung Black Forest, die im Rahmen der Landesgartenschau 2010 auf diesen Namen getauft wurde. Zu finden ist diese Besonderheit an der Weggabelung zwischen Aussichtsturm und Pavillon. Bilder: Jens Fröhlich | Bild: Fröhlich, Jens

Der Rosengarten

Die Rosen sind sicher eine der Hauptattraktionen auf der Anhöhe. Ausgehend vom kleinen Pavillon und den umliegenden Gärten sind im ganzen Park weitere Rosenbeete zu finden.

Video: Fröhlich, Jens

Rund 100 Sorten sollen hier gedeihen. Sie heißen Black Forest, Sweet Pretty, Bremer Stadtmusikanten oder Hansaland und blühen aktuell in den unterschiedlichsten Farben. Auch Wildrosen haben ihren Platz. Die Sorten werden auf kleinen Infotafeln beschrieben. Blohmanns Lieblingssorte, die Strauchrose Mozart, ist jedoch nur in ihrem heimischen Garten zu finden.

Diese Rosen-Züchtung nennt sich Sweet Pretty. Dass sie nur fünf Blütenblätter trägt steht ihr gut und ist für Insekten verlockend. | Bild: Fröhlich, Jens

Am Wegesrand

Neben Rosen gedeihen auch viele andere Gewächse: Gräser, Katzenminze, Frauenmantel, Schafgarbe, Phlox-Stauden, Hortensien, Funkien, Salbei und Lavendel sind nur einige Beispiele für die Vielfalt der Begleitpflanzen.

Bild: Fröhlich, Jens

Und wer genau hinschaut, entdeckt weitere Besonderheiten. „Es wachsen wunderschöne Bäume hier“, weiß Blohmann. Eine Südafrikanische Buche, deren Blätter nach Zimt riechen, steht am Rande des zentralen Platzes.

Bild: Fröhlich, Jens

Weiter bergab finden sich Tibetanische Bergkirschen.

Auch zahlreiche Bäume und Sträucher sind einen genaueren Blick wert: Renate Blohmann ist fasziniert von mehreren Tibetanischen Bergkirschen, die hier wachsen. Deren Rinde hat im Sonnenlicht einen ganz besonderen rot-braunen Glanz. | Bild: Fröhlich, Jens

Nicht weit entfernt stehen einige Himalayabirken mit besonders weißer Borke.

Bild: Fröhlich, Jens

Ihr Lieblingsbaum ist allerdings ein aktuell unscheinbarer, langsam wachsender Hartriegel, der immer von April bis Juni prächtig blüht. „Der war schon hier, als ich noch ein Kind war“, freut sie sich.

Bild: Fröhlich, Jens

Rosen-Tipps

Wer bislang keinen grünen Daumen für Rosen hatte, sollte es mit den folgenden Tipps versuchen, denn Rosen sind kein Hexenwerk. Wichtig ist, sich für eine geeignete Sorte für den Standort zu wählen. Für die Natur sind die Sorten wertvoll, deren Blüten nicht zu dicht und geschlossen wachsen und damit für Insekten zugänglich sind. „Lehmboden ist gut geeignet für Rosen“, so Blohmann. Auch mit kalten Wintertagen kommen sie gut zurecht. Lediglich große Temperaturunterschiede von Tag zu Nacht in den Wintermonaten macht Rosen zu schaffen. Jungen Pflanzen sollten noch regelmäßig gegossen werden.

Bild: Fröhlich, Jens

Sobald sie gut angewachsen sind, benötigen sie nur noch selten Unterstützung bei der Wasserversorgung, „da sie tief wurzeln“, erklärt die Fachfrau. Vertrocknete Knospen müssen abgeschnitten werden. Das rege die Planze zur Bildung neuer Blüten an. Einige Arten können so den ganzen Sommer über bis in den Herbst in kräftigen Farben strahlen. Einen Sorten-Tipp für Kletterrosen hat Blohmann auch noch parat: „Tradition. Sie blüht den ganzen Sommer.“ Eine sehr dankbare und pflegeleichte Strauchrose sei die Sorte Hansaland.

Strauchrose Hansaland | Bild: Fröhlich, Jens

Ziel für Familienausflug

Das Hubenloch hat allerdings nicht nur für Natur- und Rosenliebhaber etwas zu bieten. Weitläufige Rasenflächen und Schatten spendende Bäume laden zum Verweilen und Picknicken ein.

Dieses schattige Plätzchen nahe dem Hotel Diegner lädt zum Innehalten ein. | Bild: Fröhlich, Jens

Auch eine Runde Fußball oder Frisbee sind möglich. Allerdings sollte man genügend Abstand zu den Beeten halten, damit Spielgeräte nicht die Arbeit der fleißigen Gärtner ruinieren. Wer keine Höhenangst hat, kann den Aussichtsturm erklimmen und dort die tolle Aussicht genießen. Das folgende Video stammt aus dem Jahr 2016. Die Aussicht ist jedoch die selbe.

Kinder erkunden vielleicht lieber den großen und gut gepflegten Spielplatz nebenan. Zahlreiche Abenteuerstationen und Ausruhbänke stehen in dem von Bäumen gesäumten Bereich bereit.

Auf dem großen Spielplatz ist für alle Kinderherzen etwas ggeboten | Bild: Fröhlich, Jens

Wer sich ein wenig Zeit bei den einzelnen Hubenloch-Attraktionen lässt und nicht im Eiltempo den Park erkundet, muss sich für diesen Ferientag sicher keine weiteren Programmpunkte mehr überlegen.

Noch nicht genug? Dann schauen Sie sich alle unsere Bilder vom Hubenloch und dem Rosengarten im folgenden Artikel an.