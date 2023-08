Nur noch ein knapper Monat, dann herrscht auf der größten Leerfläche im Schwarzwald-Baar-Center wieder reges Einkaufsleben: Die neue Kaufland-Filiale wird dort am 14. September die ersten Kunden willkommen heißen. Nach Angaben des Unternehmens liegen die Arbeiten voll im Zeitplan. „Die Filiale wird planmäßig eröffnen“, bestätigt jetzt Kaufland-Pressesprecherin Alisa Götzinger.

Abertausende Artikel müssen an den richtigen Platz

Doch bis die ersten Kunden hier ihre Einkaufswagen füllen, gibt es noch so einiges zu tun. Die Arbeiten in der neuen Kaufland-Filialen sind in vollem Gange. Derzeit werden die Regale aufgebaut und die Technik installiert, so Alisa Götzinger. Diese Woche, so die Sprecherin, sollen auch die neuen SB-Kassen geliefert und aufgebaut werden.

Auch die Regale füllen sich bald schon zusehends: „Ab Anfang der Woche werden bereits die ersten Waren angeliefert und eingeräumt“, so Alisa Götzinger. Tausende und abertausende Artikel müssen bis zum großen Tag an den richtigen Platz.

Soll bald zum Magneten im Schwarzwald-Baar-Center werden: Die neue Filiale von Kaufland. | Bild: Kaufland

Doch was wartet im neuen Kaufland eigentlich auf die Kunden? Das Unternehmen hat die Fläche, auf der bis September 2021 der Real-Markt beheimatet war, in den vergangenen Monaten nach eigenen Angaben deutlich umgebaut. Moderne Farben kombiniert mit hellem Holz sowie sein neues Beleuchtungskonzept sollen „für eine angenehme Atmosphäre beim Einkauf sorgen“, heißt es von Seiten des Unternehmens. Insgesamt rund 100 Mitarbeiter werden dort künftig beschäftigt sein.

Große Hoffnung auch in Sachen andere Leerstände

Kaufland bezieht im Schwarzwald-Baar-Center eine Fläche von rund 7100 Quadratmetern. Nach dem Aus für den Real-Markt stand das im Jahr 2000 erbaute Einkaufszentrum zwei Jahre komplett ohne Lebensmittelanbieter da, der betroffene Teil des Einkaufszentrums wirkte durch den großen Leerstand zuletzt sehr ruhig.

Von der neuen Kaufland-Filiale erhoffen sich sowohl das Centermanagement als auch der Eigentümer Berlinova aus Berlin einen kräftigen Schub für das Center, das zuletzt mit einigen Leerständen zu kämpfen hatte.