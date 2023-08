Weltuntergangsstimmung kurz nach 13 Uhr in Villingen: Am Montag, 14. August, ging vor allem über Villingen-Schwenningen ein mächtiges Gewitter mit Hagel und Regengüssen nieder.

Es braute sich sehr kurzfristig zusammen: Die Warnapp Nina alarmierte erst, als es schon beinahe wieder vorbei war. In Villingen rückte die Feuerwehr zu acht Einsätzen aus.

Betroffen ist auch das Toaatt-Studio „Bad Kids“ in der Oberen Straße. | Bild: Hauser, Gerhard

Etwas über eine Viertelstunde hagelte und regnete es extrem heftig. Doch die Hagelkörner blieben etwa kronkorkengroß. So hielt sich der Schaden nach einer ersten Bestandsaufnahme (Stand 15 Uhr) in Grenzen, meist waren Keller vollgelaufen.

Kurzzeitige Überschwemmung: Das Wasser läuft schnell wieder ab. | Bild: Stadler, Eberhard

Aufgrund der heftigen Regenfälle konnte die Kanalisation das Wasser gar nicht mehr fassen, beispielsweise in der Oberen Straße beim Tattoo-Studio von Benjamin Hayn. Im Keller sprudelte das Wasser aus der Toilette, die kurzzeitig überlastete Kanalisation drückte es zurück in das Gebäude.

Nach dem heftigen Unwetter in Villingen, Obere Straße Video: Stadler, Eberhard

Der Sachschaden dürfte sich in Grenzen halten, „der Betrieb des Studios ist nicht eingeschränkt“, berichtete Hayn auf Nachfrage.

Wasser dringt in Tattoo-Stdio Video: Hayn, Benjamin

Die Feuerwehr Villingen musste zu etwa „sieben bis acht Einsatzorten ausrücken“, berichtete Gesamtkommandant Markus Megerle. Meist stünden Keller oder Räume im Untergeschoss der Gebäude unter Wasser. In einigen Fällen hätten sich nach einem ersten Notruf Hausbesitzer gemeldet, dass das Wasser von selbst abgelaufen sei. Megerle spricht bisher von „keinen größeren Schäden“.

Unwetter mit Hagel am 14. August Video: Ridder, Sebastian

Es sei keine Fahrbahn überschwemmt worden, wie kürzlich in Schwenningen. Betroffen war allerdings auch das Kulturamt in einem Nebengebäude des Theaters am Ring. Dort lief ein Büro voll. Das Theater am Ring blieb von größeren Schäden offensichtlich verschont. Auch zum Gebäude des Outlet-Kaufhauses TK Maxx musste die Feuerwehr anrücken.

Wasser dringt durch Fenster Video: Burger, Roland

Der Hagelflieger war in der Luft, wie der Verein auf Nachfrage mitteilt. Mit Erfolg, denn Hagelschäden seien bisher keine gemeldet worden, wie der Vorsitzende Peter Hellstern erläuterte.

Das Unwetter zog dann in Richtung Dauchingen weiter. Dort drang Wasser in drei Keller ein, berichtete ein Polizeisprecher auf Anfrage.