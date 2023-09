Auf der bei Bikern beliebten Strecke zwischen Epfenhofen und Randen hat ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 41-Jähriger fuhr auf der Bundesstraße 314 mit einer leistungsstarken 1200-er Kawasaki bergwärts in Richtung Randen.

Fahrfehler löst Unfall aus

In einer Rechtskurve sei er wegen eines Fahrfehlers zu Fall gekommen und mitsamt der Maschine mehrere Meter über die Fahrbahn geschlittert, wobei das Motorrad gegen einen entgegenkommenden Skoda Kamiq einer 25-Jährigen prallte.

Der Motorradfahrer blieb, wie auch die Fahrerin des Skoda, unverletzt. An der Kawasaki entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 8000 Euro.