Vermutlich in der Nacht auf Donnerstag, 12. Oktober, hat ein bislang unbekannter Täter in der Jahnstraße in Blumberg nach dem Einschlagen einer Seitenscheibe einen hochwertigen weißen BMW X5 entwendet.

Laut Polizei sei der unbekannte Dieb mit dem BMW vermutlich über die Uchbahnstraße auf die Hauptstraße, dort weiter Richtung Zollhaus und schließlich über die Bundesstraße 27 in Richtung Hüfingen-Behla gefahren.

Etwa zwei Kilometer vor dem Ort, auf der Behlaer Höhe, krachte der Unbekannte mit der Front des BMW im Bereich eines vorhandenen Rastplatzes gegen einen Baum. Der Schaden am Wagen wird auf 40.000 Euro geschätzt. Bei dem Unfall löste sich auch der Reifen von der Felge des rechten Vorderrades.

Chaos-Fahrt geht noch weiter

Damit war die Fahrt jedoch noch nicht beendet: Mit dem total beschädigten Auto und ohne rechten Vorderreifen setzte der Unbekannte die Fahrt fort. Zurück ging es durch Riedböhringen. Dann wurde der Wagen schließlich auf einem Feldweg zwischen Riedböhringen und Blumberg stehen gelassen.

Viel Lärm gemacht

Bei der Fahrt in Richtung und durch Riedböhringen beschädigte die Felge des rechten Vorderrades auch den Belag der benutzen Straße und es muss zu einer erheblichen Lärmverursachung gekommen sein.

Nach Angaben des Fahrzeugbesitzers habe er den BMW am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, in der Jahnstraße abgestellt. Am Donnerstagmorgen, kurz vor 6 Uhr, bemerkte er das Fehlen des Autos und verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt

Die Polizei Blumberg ermittelt nun wegen des Fahrzeugdiebstahls und wegen des damit verursachten Unfalls und bittet dringend um sachdienliche Hinweise.

Personen, die etwas zu dem Autodiebstahl oder dem Täter sagen können oder in der Nacht auf Donnerstag den weißen BMW X5 auf der Fahrt von Blumberg in Richtung Behla gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blumberg unter 07702 41066 in Verbindung zu setzen.

Auch werden Personen gebeten sich zu melden, die etwas von dem Unfall mit dem BMW auf der Behlaer Höhe oder von der Fahrt durch Riedböhringen mitbekommen haben. Aufgrund des fehlenden Vorderradreifens habe diese viel Lärm verursacht.