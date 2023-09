In aufwendiger Eigenarbeit wird das Clubhaus des TuS Blumberg im Werner-Gerber-Sportzentrum zur Zeit saniert. Der gesamte Gastraum sowie die sanitären Anlagen werden total erneuert und modernisiert. Der rund 130 Quadratmeter große Gastraum mit Nebenzimmer sowie der Toilettenbereich gleichen zur Zeit einer Großbaustelle. An allen Ecken und Enden wird gewerkelt, und seit Anfang September sind die die inneren Abbrucharbeiten im Gang.

„Die neue Gestaltung der Wirtschaftsräume kann nun beginnen, und wir hoffen, dass wir bis Mitte November diese nötigen Renovierungen abschließen und unser TuS-Clubheim unter neuen Führung für den Verein sowie die gesamte Blumberger Bevölkerung wieder öffnen können“, sieht der Vorsitzende Marco Hörenz die Arbeiten im Soll. Der gesamte Thekenbereich, der Innenausbau sämtlicher Wände im Gastrobereich, eine moderne Elektrik sowie die Kompletterneuerung der sanitären Anlagen erfordern einen großen Einsatz. Dazu soll das gesamte Mobiliar ebenfalls ein neues Ambiente erhalten. Eventuell ist auch eine neue Heizung mit modernsten Technologien in der Planung. Diese Entscheidung wird in den nächsten Tagen nach Aussage von Marco Hörenz fallen.

Mindestens 70.000 Euro müssen vom TuS für diese Maßnahmen investiert werden. Der Vereinschef sieht hier aktuell den gesamten Verein gefordert. „Wir können uns aus der Vorstandschaft sowie aus dem Kreis der Aktiven auf zahlreiche ehrenamtliche Arbeitskräfte verlassen. Auch unsere neu gegründete Damenmannschaft brachte sich schon ein“, stellt Marco Hörenz viel Tatendrang in seinem TuS Blumberg fest. Auch das unverwüstliche TuS-Ehrenmitglied Robert Damm, der sich seit Jahrzehnten für das Vereinsheim in seinem elektrischen Fachbereich einbringt, stellt seine Erfahrung wieder zur Verfügung. Die Vorstandsriege um Marco Hörenz, seinen Vize Andreas Kuntz, den sportlichen Leiter Andreas Prentki oder den Kassierer Karsten Kurschat geht immer mit gutem Beispiel voran und ist fast täglich und an den Wochenenden vor Ort. Auch die Gestaltung der großzügigen Außenterrasse soll angegangen werden. Dieses Projekt soll allerdings erst im Frühjahr starten. Das im Jahr 1977 unter dem damaligen Ehrenvorsitzenden Gustav Ernst eröffnete TuS-Clubhaus hat den TuS Blumberg zu vielen Erfolgen begleitet und kann seine ganz eigene Geschichte erzählen. Mit einem pulsierenden Vereinsleben trugen diese Räumlichkeiten zu vielen Festivitäten bei. Als Sport-Restaurant hat sich der Charakter des TuS-Clubhauses in den vergangenen Jahren etwas verändert, und regelmäßige Gesellschaften, wie große Familienfeste und unterschiedliche Feierlichkeiten, standen im Vordergrund. Unregelmäßige Öffnungszeiten waren nicht immer im Sinne des Vereines.

Die Kombination aus gesellschaftlichem Treffpunkt und echtem Vereinstreffpunkt soll wieder im Vordergrund stehen. Blütezeiten wie unter dem ersten Wirtepaar Alois und Maria Hörenz oder unter den Pächteroriginalen „Pancho“ und „Mauro“ sind noch gut in Erinnerung. Mit insgesamt 22 Jahren machte der letzte Betreiber Hansi Lange viele Höhen und Tiefen des TuS Blumberg mit. Vor allem seine ausgezeichnete Küche garantierte ein gutes Renommee. Mit Nachfolger Marko Conrad soll das TuS-Clubheim ab Mitte November im neuen Glanz erstrahlen.