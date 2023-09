Auf der B27 Richtung Schweiz ist ab Dienstag, 26. September, aufgrund Grund von Sanierungsarbeiten mit einigen Verkehrsstörungen zu rechnen. Am Montag erfolgte die Einrichtung der Baustelle.

Am Montag herrscht an der Grenzzollstelle Blumberg-Neuhaus noch Normalität. Auf Grund von der Straßensanierungen Richtung Schweiz ist ab heute mit einigen Verkehrsstörrungen zu rechnen. | Bild: Hans Herrmann

Am Montag wurden die ersten Vorbereitungen mit den Einrichtungen und Markierungen der geplanten Baustelle des ersten Abschnitts nach dem Zollamt Neuhaus vorgenommen. Zehn Mitarbeiter der Firma Zeppelin aus Deißlingen waren für die Vorbereitung im Einsatz.

Bauleiter Caba Mircea war mit seinem Team für die Bauabsicherung verantwortlich. „Solch ein Vorhaben muss hundertprozentig gesichert werden und wird nach Vorplanungen akribisch umgesetzt.“

Für den Vorarbeiter ist dieser Prozess offenbar nichts Neues. „Wir richten auf der rechten Seite Richtung Schweiz zwei entgegen gesetzte Standspuren ein“, beschreibt er diese erste Maßnahme. Mit weiß-rot gekennzeichneten Abgrenzungs-Elementen sowie gelben Streichmarkierungen war seine Truppe den gesamten Tag beschäftigt.

Joao Pinto (links) sowie Claudio Coseriv waren für die gelben Markierungsarbeiten mit ihrem Spritzgerät im Einsatz. | Bild: Hans Herrmann

Die Baumaßnahme auf der stark befahrenen Bundesstraße wird in zwei Abschnitten mehrere Wochen dauern.

Sanierung zwischen den Zollämtern

In zwei Phasen wird die Bundesstraße zwischen den beiden Zollämtern Neuhaus und Bargen in Angriff genommen. Die erste Baustellenlänge beträgt 560 Meter. Dieser Bereich soll bis Ende Oktober fertiggestellt werden. Im zweiten Abschnitt über 1710 Meter wird die Erneuerung des Belages zwischen der Abzweigung nach Kommingen Richtung deutsches Zollgebäude vorgenommen.

Für diese Maßnahme wurde bis Ende November eine Frist gesetzt. Sollte das Wetter mitspielen, sollten diese Zeiträume eingehalten werden, hofft das Regierungspräsidium auf eine Beendigung bis zum 24. November.

Die vormals vierspurige Straße ist ab Dienstag nur noch zur Hälfte befahrbar. Die Durchfahrtsbreite beträgt in beiden Richtungen jeweils drei Meter. Außer samstags, wenn die zuständige Firma seitlich an den Schächten arbeiten muss, wird in kurzen Abschnitten halbseitig gesperrt und per Ampel geregelt.

Mit speziellen Transportfahrzeugen wird auf der B27 zwischen dem Zollgrenzbezirkc Neuhaus und Bargen die Baustelle zur Straßensanierung abgesichert und eingerichtet. | Bild: Hans Herrmann

Nach der Fertigstellung vom Abschnitt 1 wird die zweite Sanierungsmaßnahme von der Abzweigung Kommingen ab Ende November in beiden Richtungen befahrbar sein. Von 18 bis 6 Uhr und am Wochenende gilt dann Vollsperrung und der Verkehr muss die vorgeschriebene Umleitung nutzen.

Vorheriger Abschnitt schon saniert

In zwei vorangegangenen Bauabschnitten wurde der Bereich vom Randen bis zur Abzweigung nach Kommingen der B27 bereits saniert.