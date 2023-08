Sie ist die wohl längste Touristenattraktion des mittleren Schwarzwalds – und obendrein ist sie eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen der Region: die Bahnstrecke zwischen Offenburg und Konstanz, die zwischen dem Kinzigtal und Villingen ihre wohl spektakulärsten Abschnitte präsentiert.

Dieses Jahr feiert die Schwarzwaldbahn ein besonderes Jubiläum: Sie wird 150 Jahre alt – und hat Corona und Baustellenpausen offenbar bestens überstanden.

Bild: Rasmus Peters

„Nach Ende der Bauarbeiten sind wieder mehr Fahrgäste mit uns unterwegs. Wir fahren seit Anfang Juli auf der gesamten Schwarzwaldbahn wieder im Stundentakt und die Züge sind seither saisonbedingt gut besetzt“, so der zuständige DB-Regio-Manager Dirk Andres. Für die aktuelle Saison peilt die Bahn wieder rund 11,4 Millionen Fahrgäste an – so viele wie zuletzt 2019.

1865 hatten die Bauarbeiten im damaligen Großherzogtum Baden begonnen, etappenweise wurde die Strecke vorangetrieben – und nach acht Jahren, am 10. November 1873 wurde die Schwarzwaldbahn offiziell für den Verkehr freigegeben, heißt es auf der Homepage von DB-Regio.

Das Stadtarchiv Villingen-Schwenningen hütet dieses Objekt, das einen Meilenstein auf dem Weg zur Schwarzwaldbahn von Konstanz nach Offenburg dokumentiert: „Es zeigt eine Freikarte zur Eröffnung des Streckenabschnitts Villingen-Donaueschingen, der schon 1869 gefeiert werden konnte“, teilt die Stadt mit. | Bild: Stadtarchiv Villingen-Schwenningen

Geschichte der Schwarzwaldbahn Die heutige Schwarzwaldbahn-Strecke wurde im 19. Jahrhundert in einzelnen Abschnitten fertiggestellt – zuächst mit den beiden Enden Offenburg-Hausach und Konstanz-Villingen, die in Teilabschnitten fertiggestellt wurden, teilt das Stadtarchiv Villingen-Schwenningen mit. Für Villingen war der Anschluss an die bis dahin errichtete Teilstrecke 1869 demnach bereits ein großer Schritt.



Der erste Zug aus Donauschingen sollte laut Stadtarchiv groß gefeiert werden mit Musikkapellen und einer Feier – wobei es damals am 15. August 1869 ausgiebig geregnet habe. Der Deutsch-Französische Krieg 1870 verzögerte den weiteren Bau der Strecke.



„Der schwierige Gebirgsabschnitt zwischen Hausach und Villingen stellte eine besondere Herausforderung dar. Fast 565 Höhenmeter müssen die Züge auf diesem Abschnitt überwinden. Der Ingenieur Robert Gerwig setzte dabei vor allem auf zahlreiche Tunnel und verlängerte die eigentliche Strecke durch zusätzliche Schleifen, um die Steigung abzufangen. Zusätzlich musste damals auch noch die Landesgrenze zwischen Baden und Württemberg berücksichtigt werden“ so das Stadtarchiv.



Am 9. November 1873 eröffnete die Schwarzwaldbahn offiziell. Etwa hundert Jahre später wurde die Strecke nach und nach elektrifiziert.

Der Bahnhof Villingen um 1870 mit Gleisanlagen und einer Lokomotive. | Bild: Stadtarchiv Villingen-Schwenningen

39 Tunnel, ein Viadukt und zwei Kehrschleifen ermöglichen den Zügen die Passage auf der zweigleisigen Strecke durch den mittleren Schwarzwald. Sie bietet nebenbei imposante Ausblicke auf eine malerische Landschaft mit tiefen Tälern, grünen Wäldern und idyllischen Bauernhöfen.

Die aufwändige Infrastruktur hat natürlich auch eine Kehrseite: Sie muss ebenfalls aufwändig unterhalten werden, und das macht bisweilen Probleme. Sei es, dass neue Schienen plötzlich zu starker Abnutzung der Radreifen führt, sei es, dass sich Anwohner nach dem Austausch von Gleisen über deutlich lauteren Zuglärm beschweren.

Aber das tut dem verdienstvollen Jahrhundertprojekt letztlich keinen Abbruch. Bahn-Manager Andres unterstreicht die Leistung von Eisenbahnpionier Gerwig: „Gerwig hat die Strecke an den Berg gelegt. Er hat Brücken weitestgehend vermieden und Tunnel gebaut“.

Baustellen Weitere Baustellen stehen auf der Gesamtstrecke zwischen Karlsruhe und Konstanz bevor. Diese sind: 19. bis 21. August: Sperrung zwischen Singen und Immendingen. 14. bis 22.Oktober: Sperrung Konstanz-Konstanz-Petershausen. 28. Oktober bis 3. November: Sperrungen Immendingen-Tuttlingen. Es fahren jeweils Ersatzbusse.

Das macht die Schwarzwaldbahn auch von der Nutzerseite her zu etwas Besonderem und lockt Touristen. „Betrachtet man andere Strecken, so verzeichnen diese meist wochentags einen hohen Pendleranteil. Aber die Schwarzwaldbahn ist eine besondere Strecke“, sagt DB-Regio-Manager Dirk Andres.

An den Wochenenden fährt zwei mal pro Tag der ICE „Hamburg-Konstanz“ auf der Schwarzwaldbahn-Linie durch das Brigachtal im Schwarzwald-Baar-Kreis, hier am südlichen Ende beim Bahnübergang Beckhofen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

„Hier bemerken wir gerade an Wochenenden und Feiertagen zwischen Juni und Oktober eine stärkere Belegung der Züge. Das ist sicherlich der Streckenführung und den Zielrelationen geschuldet. Der Bodensee, der Schwarzwald und die Rheintalebene – alles touristisch attraktive Ziele, die unsere Fahrgäste mit der Schwarzwaldbahn erreichen können“, so Andres weiter.

Bild: Sprich, Roland

Dazu kommt in der aktuellen Fahrplanperiode eine Besonderheit: Nicht nur die gewohnten roten Doppelstockzüge sind auf der Bahnverbindung zu sehen, sondern seit kurzem auch erstmals ICE-Züge – sie verbinden aktuell Hamburg mit Konstanz jeweils am Wochenende.